Как эффективно переобучить мужчин, когда начнется справедливый переход? В Нарве ищут методику

Мы используем эту модель, но для других целевых аудиторий. Например, также при поддержке British Council, мы в этом формате делали обучение преподавателей для взрослых, и нам удалось построить систему, где весь процесс исходил из интересов участников и их образовательных потребностей. Теперь надо отработать подобную систему для обучения, которое мы сможем предложить при „справедливом переходе“, в том числе для мужской аудитории. Этот проект для тех мужчин, которые давно не учились, чтобы они могли получить положительный опыт обучения. Но наш курс не про то, как освоить новую конкретную профессию, а про мягкие навыки, которые нужны в любой профессии, этот курс про умение учиться, ставить цели, переобучаться при необходимости, про веру в себя.

В течение последних лет в нашем регионе были крупные сокращения. Можно также вспомнить, как закрыли Кренгольмскую мануфактуру. Людей посадили массово за парты, но это не привело к результату. Когда человеку быстро даешь какую-то информацию, да еще теоретическую – это не работает. Важно поменять такой подход на персонально-ориентированный. Нужно понимать, что важно, интересно конкретному человеку, что когда-то его вдохновляло, помочь ему найти свою дорогу, на которой он будет чувствовать себя уверенно, а не делать что-то из-под палки.

Идея возникла потому, что по статистике и внутри Эстонии, и в целом в Евросоюзе, женщины учатся активнее, им легче войти в новую группу, начать общение с незнакомыми людьми. Мужчинам во взрослом возрасте сложно прийти на учебный курс. Часто мальчики уходят из школы с ощущением собственного неуспеха, поэтому им не хочется вновь возвращаться в образовательную среду. Мужчины также чаще бросают обучение. Желаемая доля – это 10%. Но, например, в профессиональном образовании статистика говорит, что примерно 26% мужчин бросают начатое обучение. Грядет „справедливый переход“, переобучаться должны будут в основном мужчины. Как найти такой подход, чтобы они приходили учиться и эффективно осваивали новые навыки – для этого мы и придумали наше обучение при поддержке British Council, чтобы найти лучший вариант для этого.

RusDelfi поговорил с Еленой Лохматовой, руководителем Vestifex, почему новый курс придуман именно для мужчин, в чем будут его особенности, какие есть сложности с персонально-ориентрованным обучением.

Центр обучения для взрослых Vestifex известен в Нарве многочисленными проектами, в том числе и международными. На его базе проводится программа обучения андрагогов. Сейчас специалисты организации хотят создать модель обучения мужчин в рамках персонально-ориентрованного подхода.

Сейчас многие люди учатся постоянно, пусть даже неформально, или занимаются самообразованием. Вы найдете таких, кто совсем не учился после школы или университета?

– Такие люди точно есть. Но они не мотивированы учиться, поэтому сложно найти участников. В Эстонии примерно 27% населения не имеют проф- или какого-то специального образования. То есть после школы они начали работать и уровнего образования не получили. И в обучении на протяжении всей жизни в Эстонии участвует, по статистике, чуть больше 20% взрослых. В нашем регионе – меньше, примерно 16%. При этом мужчин среди них намного меньше, чем женщин. А цель в Евросоюзе к 2030 году, чтобы 60% населения обучались новым навыкам на протяжении всей жизни. Для достижения этой цели нужен огромной скачок. Как мы можем прийти к этим цифрам, учитывая, что в основном учатся женщины, да и то не все? Это хороший вопрос для андрагогов. При этом часто обучение взрослых не приводит к качественным изменениям в их жизни, а они необходимы для роста благосостояния и жителей, и государства в целом.

В чем будет особенность формата вашего пилотного курса?

Мы решили, что на нашем курсе преподавателями будут только мужчины. Первая часть обучения – это работа в большой группе. Начнем с похода, чтобы участники лучше узнали друг друга, а затем последует обучение современным навыкам, например, осознание роли искусственного интеллекта в изменяющемся мире. После общей части у каждого участника будет возможность выбрать то направление, которое ему будет наиболее интересно: волонтерскую деятельность и спасение людей, приготовление блюд под руководством шеф-повара, заботу о физическом и психическом здоровье, грамотное общение с чиновниками и отстаивание своих прав, техническое направление.

Если мужчина выберет поварское дело – то это будет именно приготовление блюд, если спасение людей – то это будет работа в лесу, а не погружение в теорию за партой.