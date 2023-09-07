Как эффективно переобучить мужчин, когда начнется справедливый переход? В Нарве ищут методику
В Нарве объявили набор на бесплатный курс для мужчин по развитию мягких навыков. Ищут 25 желающих, которые после школы или университета больше не учились. Оказалось, что это непростая задачка. С готовностью регистрируются только те, для кого учеба на протяжении всей жизни уже привычна и увлекательна.
Центр обучения для взрослых Vestifex известен в Нарве многочисленными проектами, в том числе и международными. На его базе проводится программа обучения андрагогов. Сейчас специалисты организации хотят создать модель обучения мужчин в рамках персонально-ориентрованного подхода.
RusDelfi поговорил с Еленой Лохматовой, руководителем Vestifex, почему новый курс придуман именно для мужчин, в чем будут его особенности, какие есть сложности с персонально-ориентрованным обучением.
Идея возникла потому, что по статистике и внутри Эстонии, и в целом в Евросоюзе, женщины учатся активнее, им легче войти в новую группу, начать общение с незнакомыми людьми. Мужчинам во взрослом возрасте сложно прийти на учебный курс. Часто мальчики уходят из школы с ощущением собственного неуспеха, поэтому им не хочется вновь возвращаться в образовательную среду. Мужчины также чаще бросают обучение. Желаемая доля – это 10%. Но, например, в профессиональном образовании статистика говорит, что примерно 26% мужчин бросают начатое обучение. Грядет „справедливый переход“, переобучаться должны будут в основном мужчины. Как найти такой подход, чтобы они приходили учиться и эффективно осваивали новые навыки – для этого мы и придумали наше обучение при поддержке British Council, чтобы найти лучший вариант для этого.
Почему важен именно персонально-ориентированный подход, реально ли его будет применить, учитывая, что переобучение понадобится большому количеству людей?
В течение последних лет в нашем регионе были крупные сокращения. Можно также вспомнить, как закрыли Кренгольмскую мануфактуру. Людей посадили массово за парты, но это не привело к результату. Когда человеку быстро даешь какую-то информацию, да еще теоретическую – это не работает. Важно поменять такой подход на персонально-ориентированный. Нужно понимать, что важно, интересно конкретному человеку, что когда-то его вдохновляло, помочь ему найти свою дорогу, на которой он будет чувствовать себя уверенно, а не делать что-то из-под палки.
Мы используем эту модель, но для других целевых аудиторий. Например, также при поддержке British Council, мы в этом формате делали обучение преподавателей для взрослых, и нам удалось построить систему, где весь процесс исходил из интересов участников и их образовательных потребностей. Теперь надо отработать подобную систему для обучения, которое мы сможем предложить при „справедливом переходе“, в том числе для мужской аудитории. Этот проект для тех мужчин, которые давно не учились, чтобы они могли получить положительный опыт обучения. Но наш курс не про то, как освоить новую конкретную профессию, а про мягкие навыки, которые нужны в любой профессии, этот курс про умение учиться, ставить цели, переобучаться при необходимости, про веру в себя.
Сейчас многие люди учатся постоянно, пусть даже неформально, или занимаются самообразованием. Вы найдете таких, кто совсем не учился после школы или университета?
– Такие люди точно есть. Но они не мотивированы учиться, поэтому сложно найти участников. В Эстонии примерно 27% населения не имеют проф- или какого-то специального образования. То есть после школы они начали работать и уровнего образования не получили. И в обучении на протяжении всей жизни в Эстонии участвует, по статистике, чуть больше 20% взрослых. В нашем регионе – меньше, примерно 16%. При этом мужчин среди них намного меньше, чем женщин. А цель в Евросоюзе к 2030 году, чтобы 60% населения обучались новым навыкам на протяжении всей жизни. Для достижения этой цели нужен огромной скачок. Как мы можем прийти к этим цифрам, учитывая, что в основном учатся женщины, да и то не все? Это хороший вопрос для андрагогов. При этом часто обучение взрослых не приводит к качественным изменениям в их жизни, а они необходимы для роста благосостояния и жителей, и государства в целом.
В чем будет особенность формата вашего пилотного курса?
Мы решили, что на нашем курсе преподавателями будут только мужчины. Первая часть обучения – это работа в большой группе. Начнем с похода, чтобы участники лучше узнали друг друга, а затем последует обучение современным навыкам, например, осознание роли искусственного интеллекта в изменяющемся мире. После общей части у каждого участника будет возможность выбрать то направление, которое ему будет наиболее интересно: волонтерскую деятельность и спасение людей, приготовление блюд под руководством шеф-повара, заботу о физическом и психическом здоровье, грамотное общение с чиновниками и отстаивание своих прав, техническое направление.
Если мужчина выберет поварское дело – то это будет именно приготовление блюд, если спасение людей – то это будет работа в лесу, а не погружение в теорию за партой.
Но найти их не так легко, как мы хотели. Весной мы уже начинали делать набор через фейсбук, но это оказалось не очень эффективно. Всю группу мы не собрали. Записались мужчины, которые уже участвовали в наших программах. Они знают, как мы работаем, они хотели поучаствовать еще, но они не наша целевая группа. А вот как привлечь тех, кто давно не учился, кто не испытывает потребности в учебе, но как взрослым им нужно учиться еще, вот это интересно. Критическое, творческое мышление, умение сотрудничать – эти навыки трудно пощупать, как-то измерить в цифрах, но они нужны. И это тоже сложность – мужчины если учатся, то часто предпочитают учиться чему-то конкретному, что они могут сразу использовать.
Уверены ли вы, что ваши результаты будут востребованы в дальнейшем при справедливом переходе?
Я вижу риск в том, что развитию мягких навыков при справедливом переходе будет уделено мало внимания. Если опять тех, кто останется без работы, просто посадят за парты, чтобы по-быстрому переобучить на специальности, которые именно этим людям неинтересны, это не сработает, от этого никто не выиграет. А если человек останется без работы, то он будет чувствовать себя неуспешным. Это в будущем скажется и на благополучии всей страны в целом. Поэтому пока есть запас времени, мужчинам стоит уделить внимание обучению, чтобы потом самостоятельно управлять своим развитием. А нам надо научиться проводить такое обучение максимально эффективно.
Вести занятия в формате персонально-ориентированного подхода будут вести Георгий Скоробогатов, Алексей Непримеров, Александр Нестеренко, Сергей Чеча, Александр Мартынов, Михаил Могутов, Александр Федин. В Нарве живут только несколько преподавателей, остальные будут приезжать из других городов Эстонии, в том числе из Таллинна. О курсе можно прочитать на сайте центра обучения взрослых. Набор на бесплатный курс будет идти в Нарве до 15 сентября.
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