ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (559-й день) | Гавана: Россия вербовала кубинцев на войну против Украины. Путин вновь высказался о происхождении Зеленского
Подводим итоги еще одного дня войны.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из РЗСО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В течение суток произошло 29 боевых столкновений, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. ВСУ продолжают наступательную операциюна Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, заявил украинский Генштаб. Как отмечается далее, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.
Легкая пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и так называемые „зубы дракона“, являющиеся частью российских оборонительных сооружений на западе Запорожской области Украины, отмечает Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины. По всей вероятности, украинские силы намерены удерживать данные позиции, отмечают эксперты. При этом они указывают, что не готовы оценить, прорвали ли войска ВСУ этот российский оборонительный рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинская тяжелая военная техника.
Минобороны РФ сообщило о пресечени атаки Украины по объектам на территории России. Ведомство отчиталось об уничтожении БПЛА над Калужской областью. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито три беспилотника - в Калужской области, в Истринском районе Московской области и в Тверской области. По его словам, они пытались „осуществить атаку на Москву“. По предварительной информации, указал Собянин, жертв и разрушений нет.
Сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки „украинской диверсионно-разведывательной группы“ в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В ходе боев в Украине погиб гражданин Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, который воевал на стороне ВСУ, сообщает издание El Tiempo. Колумбиец был профессиональным военным, он приехал в Украину в декабре 2022 года.
По данным Минобороны Украины, на стороне ВСУ сражаются более 20 тысяч иностранных добровольцев. ИзданиеThe New York Times (NYT) считает, что в рядах интернационального легиона воюет около 1500 человек.
Бывший заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, вновь появился на публике, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников США и неназванный источник, близкий к Минобороны России. По словам российского собеседника NYT, Суровикин сохранил свое генеральское звание и формально остается на воинской службе, однако никаких карьерных перспектив у него больше нет.
Ранее об освобождении Суровикина сообщила журналистка Ксения Собчак, которая опубликовала фотографию генерала вместе с женой. Позже бывший главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале без ссылок на источники, что Суровикин находится дома с семьей, „в отпуску и в распоряжении министерства обороны“.
Сергей Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с октября 2022 года по январь 2023-го, Американские официальные лица полагают, что о восстании Пригожина он узнал еще до его начала. СМИ называли разные варианты наказания генерала Суровикина - от помещения в СИЗО до изоляции без ареста.
Власти Кубы выявили сеть, вербовавшую граждан этой страны для участия в войне России против Украины. Кубинское министерство внутренних дел „работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из России, задачей которой было привлечение проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине“, - говорится в сообщении министерства иностранных дел Кубы. МИД также сообщил, что попытки вербовки были пресечены, а против причастных к ней возбуждены уголовные дела.
„Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем“, - отмечается в заявлении. Там же подчеркивается, что Куба „не участвует в войне против Украины“, а также „занимает твердую и четкую историческую позицию“, которая отвергает наемничество, и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.
На территории оккупированной Россией Луганской области взорвали „начальника таможни ЛНР„ Юрия Афанасьевского, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на СБУ. Указывается, что сейчас Афанасьевский, которого в публикации называют агентом ФСБ, находится в реанимации. Взрыв был устроен в доме чиновника. Сообщается, что Юрий Афанасьевский получил многочисленные осколочные ранения головы, шеи, живота. Его состояние оценивается как тяжелое.
Следственный комитет РФ подтвердил, что на Юрия Афанасьевского, возглавлявшего таможенную службу самопровозглашенной Луганской народной республики, было совершено покушение. По данным российских властей, ему передали мобильный телефон с взрывным устройством. Власти России сообщают, что в результате взрыва Афанасьевский получил незначительные травмы, а его 21-летний сын лишился нескольких пальцев.
Министерство обороны Украины обнародовало новую оценку потерь России с начала полномасштабного вторжения: 265 680 человек личного состава (в том числе 560 человек за последние сутки); 4489 танков (+9), 8670 боевых бронированных машин (+7), 5649 артиллерийских систем (+38), 747 ракетных систем залпового огня (+6), 504 системы ПВО (+1), 315 самолетов, 316 вертолетов, 1447 крылатых ракет.
В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на бахмутском направлении, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Указывается, что на встрече с командирами батальонов Зеленский „подробно обсудил“ проблемные вопросы и потребности подразделений: „В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационном транспорте и средствах РЭБ“.
Путин вновь высказался о происхождении Зеленского
Президент РФ Владимир Путин заявил, что „западные кураторы“, „поставив во главе Украины этнического еврея„, прикрывают „античеловеческую сущность современного украинского государства“. Об этом он сказал во вторник, 5 сентября, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК. „Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек“, - дословно заявил Путин.
Ранее, в июне, российский президент уже упоминал происхождение Владимира Зеленского. Его оскорбительное высказывание вызвало критику со стороны еврейских общин, в первую очередь украинской. Путину, в частности, ответили главный раввин Украины Моше Реувен Асман и член наблюдательного совета мемориального комплекса „Бабий Яр“ Натан Щаранский.
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что Владимир Путин зациклился на происхождении Владимира Зеленского, и это свидетельствует о его „глубоко укоренившемся антисемитизме“.
„Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит. Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку“, - заявил во вторник, 5 сентября, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Путин живет в своем пузыре и полностью недееспособен, — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Путина о президенте Зеленском как о „еврее, прикрывающем героизацию нацизма“.
„Это очередное подтверждение того, что российский президент живет в собственном мире, в искусственном пузыре, изолированный от реальности. Это означает, что он полностью недееспособен, и с ним невозможно вести переговоры“, — написал Подоляк в сети X (бывший Твиттер).
Представители Белого дома и Госдепартамента США во вторник одновременно призвали Северную Корею прекратить переговоры с Россией о поставке боеприпасов.
По данным американской разведки, Пхеньян и Москва ведут эти переговоры уже давно; накануне газета Nedw York Times сообщила, сославшись на источники в американской и других западных разведках, что вождь Северной Кореи Ким Чен Ын собирается приехать на следующей неделе во Владивосток и обсудить этот вопрос лично с российским президентом Путиным.
„Мы призываем КНДР прекратить переговоры об оружии с Россией и выполнять публично данные Пхеньяном обещания не поставлять и не продавать оружие России“, — цитирует телекомпания CNN заместителя главы пресс-службы Госдепартамента Веданта Пателя.
Одновременно на эту тему высказался на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
„Мы и впредь будем призывать Северную Корею выполнять публично данные обязательства не поставлять России оружие, которое в итоге будет убивать украинцев“, — сказал Салливан.
Он добавил, что администрация США пока не видит признаков активных поставок северокорейских боеприпасов или какого-либо оружия России, но в то же время наблюдает „активное продвижение“ переговоров на эту тему.
Судя по вечерней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронтах во вторник не произошло.
Относительно южного фронта, где украинская армия медленно продавливает российскую оборону, в сводке на вечер вторника повторяется кочующая из сводки в сводку формулировка: „Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, применяют меры контрбатарейной борьбы“.
Российские „военкоры“ во вторник сообщали о контратаке российских десантников на село Работино, но, по их же сведениям, сколь-нибудь значительного успеха она не принесла.
Среди перечисленных населенных пунктов, подвергшихся в последние часы артиллерийским обстрелам и авиаударам россиян (то есть, находящихся под контролем украинцев) новых наименований не появилось.
О больших подвижках на фронте, в том числе освобождении новых населенных пунктов, украинские власти и военные извещают, как правило, не в сводке генштаба, а отдельными заявлениями.
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