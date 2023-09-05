ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (559-й день) | Гавана: Россия вербовала кубинцев на войну против Украины. Путин вновь высказался о происхождении Зеленского

Минобороны РФ сообщило о пресечени атаки Украины по объектам на территории России. Ведомство отчиталось об уничтожении БПЛА над Калужской областью. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито три беспилотника - в Калужской области, в Истринском районе Московской области и в Тверской области. По его словам, они пытались „осуществить атаку на Москву“. По предварительной информации, указал Собянин, жертв и разрушений нет.

Легкая пехота ВСУ продвинулась за противотанковые рвы и так называемые „зубы дракона“, являющиеся частью российских оборонительных сооружений на западе Запорожской области Украины, отмечает Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины. По всей вероятности, украинские силы намерены удерживать данные позиции, отмечают эксперты. При этом они указывают, что не готовы оценить, прорвали ли войска ВСУ этот российский оборонительный рубеж, поскольку в этих районах не наблюдается украинская тяжелая военная техника.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из РЗСО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В течение суток произошло 29 боевых столкновений, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. ВСУ продолжают наступательную операциюна Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, заявил украинский Генштаб. Как отмечается далее, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

В ходе боев в Украине погиб гражданин Колумбии Алехандро Эррера Эвиа, который воевал на стороне ВСУ, сообщает издание El Tiempo. Колумбиец был профессиональным военным, он приехал в Украину в декабре 2022 года.

По данным Минобороны Украины, на стороне ВСУ сражаются более 20 тысяч иностранных добровольцев. ИзданиеThe New York Times (NYT) считает, что в рядах интернационального легиона воюет около 1500 человек.

Бывший заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин, исчезнувший после мятежа Евгения Пригожина, вновь появился на публике, пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух чиновников США и неназванный источник, близкий к Минобороны России. По словам российского собеседника NYT, Суровикин сохранил свое генеральское звание и формально остается на воинской службе, однако никаких карьерных перспектив у него больше нет.

Ранее об освобождении Суровикина сообщила журналистка Ксения Собчак, которая опубликовала фотографию генерала вместе с женой. Позже бывший главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале без ссылок на источники, что Суровикин находится дома с семьей, „в отпуску и в распоряжении министерства обороны“.

Сергей Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с октября 2022 года по январь 2023-го, Американские официальные лица полагают, что о восстании Пригожина он узнал еще до его начала. СМИ называли разные варианты наказания генерала Суровикина - от помещения в СИЗО до изоляции без ареста.