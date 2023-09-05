Водопроводная в Курессааре по-прежнему непригодна для питья. Обнаружен источник загрязнения

Кишечная палочка и и колиподобные бактерии были обнаружены в пробах, взятых из скважины в Тылли.

Пробы воды, взятые из главной водопроводной магистрали, были чистыми. Однако в пробах, взятых на частном участке, были обнаружены и кишечная палочка, и колиподобные бактерии. Предприятие по водоснабжению города Курессааре (Kuressaare Veevärk) продолжает хлорировать воду и промывать водопроводы.

По словам члена правления Veevärk Айна Сааремяэли, в ходе анализа воды предстоит как можно быстрее выяснить - попала ли в водосборник и скважину почвенная вода или же он был загрязнен каким-либо другим образом. Предприятие по водоснабжению также тщательно проверяет колодцы.

По данным Департамента здоровья, образцы воды были доставлены в их лабораторию. В департаменте выясняют, что могло стать причиной заражения воды. В Департаменте добавили, что никто не заболел и не был госпитализирован.

В разных районах Курессааре установлены резервуары для воды, где люди могут получить воду. Резервуары с водой расположены на центральной площади Курессааре, на стоянке магазина Toom, на стоянке магазина Jysk, возле дома по адресу Marientali tee, 27, и возле заправочной станции Alexela в квартале Туулте Роос. Хлорированную воду в резервуары привозят с водоочистной станции Унимяэ.

Волостная управа Сааремаа обеспечивает школы и детские сады бутилированной водой.

Проблемы с питьевой водой в Курессааре участились. Последний раз болезнетворные бактерии находили в питьевой воде столицы Сааремаа 7 июля. Но настоящий кризис вспыхнул в начале мая, когда из-за плохого самочувствия, вызванного некачественной водой, в течение месяца в местную больницу обратились 135 человек. Госпитализация потребовалась 20 пациентам, среди которых было 9 детей.

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