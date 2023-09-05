Финский специалист с опытом работы в НХЛ возглавит сборную Эстонии по хоккею

Скрико был выбран под 157-м номером на драфте НХЛ в 1981 году, а в 1984 году попал в Лигу мечты. В течение следующих десяти сезонов он сыграл 541 матч за команды „Ванкувер Кэнакс“, „Бостон Брюинз“, „Виннипег Джетс“ и „Сан-Хосе Шаркс“. В составе „Кэнакс“ форвард в течение двух сезонов становился лучшим бомбардиром команды.

Нападающий представлял Финляндию на зимних Олимпийских играх 1984 и 1992 годов, на первой из которых он стал лучшим бомбардиром национальной команды. Он также трижды играл на чемпионате мира.

В начале своей карьеры Скрико перешел в датский клуб „Хернинг“, где выступал в течение шести лет, а затем привел команду к чемпионству в качестве главного тренера. Позже он работал скаутом в клубах НХЛ и три года тренировал финский клуб „СайПа“.

Последний раз Скрико работал в качестве главного тренера в 2017-2018 годах, когда он во второй раз тренировал „Хернинг“. В течение последних трех лет финн был скаутом „Флориды Пантерз“.

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