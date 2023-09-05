Компромисса сегодня в Рийгикогу не нашли. Оппозиция видит „единственный выход из тупиковой ситуации“

„Ответ фракции Isamaa на вопрос правления Рийгикогу о том, как продолжать работу парламента осенью, вполне однозначен: единственным выходом из тупиковой ситуации является отставка премьер-министра“, - изложил свою позицию СМИ лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер после заседания правления.

„Этот шаг открывает новые возможности для конструктивной дискуссии как для оппозиции, так и для коалиции. Также он позволит эстонскому государству восстановить свою репутацию с чистого листа“.

Сеэдер напомнил, что Isamaa с самого начала правительственного кризиса неоднократно призывала к проведению „круглого стола“ председателей партий, но пока безуспешно.

„Кая Каллас также отказывается идти на сегодняшние дебаты ETV в передачу „Esimese stuudio“, в которой будут принимать участие остальные пять председателей партий, представленных в Рийгикогу. В нынешней ситуации разрешить кризис в парламентской стране невозможно без совместного заседания председателей парламентских партий. К сожалению, за несколько месяцев для этого не было найдено никакой возможности“, - добавил Сеэдер.

„Если она (Кая Каллас — ред.) хочет и дальше стиснув зубы продолжить работать на посту, как кажется сейчас, то самое малое, что может сделать парламент, это в самом деле сформировать различные следственные комиссии для внесения ясности в эти денежные дела, вопросы кредитов и бизнес-деятельности“, - сказал председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк и добавил, что важно также точно выяснить, что знала и чего не знала премьер-министр, а также получила ли она предупреждения от ведомств, занимающихся безопасностью, или предварительную информацию о той бизнес-деятельности, которая происходила в России.