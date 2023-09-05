ФОТО | ЧЕ по волейболу: сборная Эстонии проиграла Бельгии и отправилась домой

В первом сете Бельгия быстро завладела инициативой и одержала победу со счетом 25:18. Второй сет также остался за Бельгией, которая выиграла со счетом 25:17. В третьем сете сборная Эстонии быстро повела в счете и одержала уверенную победу 25:12.

В последнем сете Бельгия выигрывала со счетом 12:8. Эстония не смогла сократить разрыв в счете и проиграла сет со счетом 19:25.

На групповом этапе сборная Эстонии одержала одну победу и потерпела четыре поражения. Единственная победа была одержана в воскресенье над Швейцарией (3:2).

До матча:

Эстония проиграла со счетом 0:3 Италии, Сербии и Германии, которые гарантировали себе место в плей-офф. В воскресенье Эстония обыграла Швейцарию со счетом 3:2, а Бельгия проиграла Италии (3:0), Сербии (3:1) и Германии (3:2).

Ситуация в турнирной таблице такова, что дальнейшая судьба Эстонии решится сегодня. Если подопечные Алара Рикберга обыграют Бельгию, то они выйдут в плей-офф ЧЕ, а если проиграют, то с большой долей вероятности оправятся домой, а обалдеть путевки в плей-офф определится в среду в матче Бельгия - Швейцария. Команда, занявшая четвертое место в группе А, встретится с победителями группы С, которым, скорее всего, станет Польша.

В прошлом году Эстония и Бельгия встречались между собой целых четыре раза. В то время как Эстония дважды обыграла их в европейской Золотой лиги, Бельгия победила в отборочном матче чемпионата Европы.

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