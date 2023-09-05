Сентябрьские заседания по делу Майлис Репс отменены. Дело принимает новый прокурор, кто он?
Дела уходящего из прокуратуры госпрокурора Дениса Часовских примет работавшая ранее в надзорном отделе госпрокурор Кадри Вялинг.
Как мы сообщали ранее, Денис Часовских был государственным обвинителем по таким громким уголовным делам, как дело Майлис Репс или дело Таллиннского порта.
Из расписания работы суда видно, что в сентябре все заседания по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс отменены. Это было сделано по ходатайству прокуратуры, так как вместо Часовских с октября сторону государственного обвинения будет представлять госпрокурор Кадри Вялинг.
Как пояснил Delfi пресс-секретарь прокуратуры Каури Сенкевичус, новый обвинитель должен сначала закончить имеющиеся у него дела, затем подготовиться к принимаемым от Часовских. Поэтому прокуратура ходатайствовала об отмене запланированных на сентябрь заседаний.
По уголовному делу Репс осталось провести еще 63 заседания.
Вялинг будет вместо Часовских поддерживать гособвинение и по делу Таллиннского порта, где ей будет помогать прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристо Адоссон.
По делу Таллиннского порта осталось провести еще 186 заседаний.
Кадри Вялинг работает на различных должностях в системе прокуратуры с 1993 года. С 2007 года она занимала пост прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры по особым делам, с 2015 года перешла на работу госпрокурора надзорного отдела Госпрокуратуры.
Прокурор года 2013
В 2013 году Кадри Вялинг была удостоена почетного звания „Прокурор года 2013“. Это произошло после того, как чиновник Таллиннской горуправы Иво Парбус был осужден за взяточничество. Виновными были признаны и все другие подсудимые по этому уголовному делу.
К тому же, как отмечала прокуратура, под руководством Вялинг было расследовано и доведено до обвинительного приговора первое коррупционное дело в частном секторе: Харьюский уездный суд признал виновным в попытке дать взятку члена правления одного акционерного общества и руководителя его отдела продаж, которые обещали взятку начальнику отдела закупок одной торговой сети.
Денис Часовских сообщил о неожиденном уходе из прокуратуры в середине августа.
„Рабочая жизнь нуждается в переменах“, - объяснил Часовских свой шаг изданию Eesti Ekspress.
„Cамое время вновь осмотреться вокруг“. До начала своей восьмилетней карьеры в прокуратуре юрист служил в полиции и следственном отделе Налогово-таможенного департамента.
В Госпрокуратуре он курировал уголовные дела Полиции безопасности, связанные с коррупционерами и лицами, обвиняемыми в утечке государственных секретов и нанесении ущерба обороноспособности Эстонии.
Говоря о своих планах на будущее, Часовских сказал Eesti Ekspress лишь то, что рассматривает наряду с общественным сектором и возможность работы в частном секторе. Коллеги предполагают, что Часовских может рассматривать переход в адвокатуру.
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