На футбольный матч между Эстонией и Швецией продано более 10 000 билетов

По словам генерального директора Эстонского футбольного союза(ЭФС) Тыну Сиреля, необходимо поторопиться с покупкой билетов на игру. „Уже вторая игра подряд, которая состоится на „А. Ле Кок Арене“, может собрать полные трибуны. Интерес к игре высок! Важно, чтобы зрители приходили на стадион заранее и были готовы к билетной проверке и к проверке безопасности“, — сказал Сирель в пресс-релизе Эстонского футбольного союза.

Вход для проверки билетов нужно найти заранее. Если билет находится в телефоне, то при сканировании необходимо убедиться, что яркость экрана телефона установлена на максимум и что экран телефона цел (разбитый экран затрудняет считывание кода). Кроме того, билет следует отображать в считывающем устройстве так, чтобы весь билет был на экране, а не увеличивать по отдельности штрих-код или QR-код.

Эстонский футбольный союз рекомендует всем заинтересованным лицам заблаговременно приобрести билеты и приходить на стадион заранее. 9 сентября в 16.00 откроется фестивальная площадка A. Le Coq Arena, где выступит группа Terminator. В 18.15 команды начнут предматчевую разминку, в 18.45 прозвучат гимны, а в 19.00 начнется сама игра.

В связи с проведением фестиваля и большим количеством зрителей движение транспорта вокруг стадиона „А. Ле Кок Арена“ 9 сентября будет сильно ограничено. Доступ на парковку стадиона будет открыт только для лиц, имеющих специальные разрешения, поэтому ЭФС рекомендует приезжать на общественном транспорте, приходить пешком или приезжать на велосипеде. Зрителям, приехавшим на автомобиле, рекомендуется выделить время на парковку и найти подходящее место вдали от стадиона.

По данным ЭФС, последние билеты еще есть в продаже. ЭФС напоминает, что перепродажа билетов (в том числе иностранным болельщикам) или использование билетов в коммерческих целях (в том числе для розыгрышей и т. д.) запрещены без согласия с ЭФС.

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