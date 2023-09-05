МНЕНИЕ | Не бойтесь третьей мировой

Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. Но с 2014 -го по январь 2022-го существовал негласный консенсус о том, что военные действия украинская армия может вести лишь там, где не развевается российский флаг. Поэтому война шла на территориях Донецкой и Луганской областей, которые Москва тогда признавала украинскими, но аннексированный Крым не подвергался ударам со стороны украинской армии. Существовало негласное убеждение, что перенос боевых действий на те территории, которые Москва официально считает „своими“, приведет к эскалации и теоретически — к угрозе третьей мировой.

И это фундаментальная трансформация. Не только с точки зрения масштабов наносимого России урона. Не только с точки зрения увеличения дистанции поражения. Это очень важный поворотный момент для общественного мнения, в первую очередь в западных странах.

Они ошиблись. Украинская армия сберегла свою устойчивость, отбив российские войска от Киева. Затем она доказала, что умеет не только обороняться, но и наступать, освободив Харьковскую область и Херсон. А теперь она регулярно уничтожает военные объекты в российской глубинке.

Все это звучало бы совершенно фантастически в конце февраля 2022 года. В тот момент Запад был убежден в неминуемом крахе украинской армии — и потому поставлял Киеву разве что оружие для партизанских отрядов. NLAW, Stinger, Javelin — все это оружие удобно тем, что его может использовать против регулярной армии кто угодно, включая раздробленные отряды, вынужденные прятаться по лесам. Скорее всего, именно такое будущее полтора года назад пророчили украинской армии западные столицы.

Только за 2023 год украинские беспилотники атаковали территорию России и оккупированного Крыма более 190 раз. Около десяти раз морские беспилотники били по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту. С учетом атаки в ночь на 30 августа, как минимум 24 российских военных самолета были уничтожены в глубоком тылу.

30 августа подвергся атаке военный аэродром в Пскове. По данным украинской разведки было уничтожено четыре военно-транспортных самолета Ил-76 и еще несколько повреждено. Причем Псков находится на расстоянии 700 километров от украинской границы.

Все изменилось в сентябре 2022 года. В тот момент, когда Россия объявила „своими“ еще четыре украинских региона — Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганские области. Вероятно, Москва пыталась в этот момент повысить ставки и переформатировать для своего населения войну из „завоевательной“ в „оборонительную“. Но в результате она не усилила свои позиции, а лишь ослабила.

Потому что в этот момент оказалось, что украинская армия ведет боевые действия на „российских территориях“. Что украинский флаг развевается над Херсоном и Запорожьем — двумя городами, которые Москва включила в свое конституционное пространство. Что украинские и западные снаряды бьют по территориям, которые с точки зрения российского права ничем не отличаются от Белгорода или Пскова.

Москва своими собственными руками обнулила прежнее правило боевых действий, обеспечивавшее неприкосновенность территорий, над которыми развевается российский триколор. И даже оккупированный Крым утратил свою прежнюю „инаковость“. Ведь если украинская армия сражается за освобождение, скажем, Херсонской области и это не приводит к эскалации, то почему тогда освобождение Крыма должно к ней привести? Ведь с точки зрения российской конституции между двумя регионами нет никакой разницы.

То же касается и российской глубинки. Прежде казалось, что любой удар по аэродромам внутри России приведет к эскалации. Но по состоянию на осень 2023 года стало ясно, что у Москвы нет никаких „скрытых резервов“, которые она пока еще не ввела в бой. Что в Украине воюет уже всё, что Россия имеет на вооружении. Что единственное, чем Москва может угрожать миру, — это ядерное оружие. Но его применение ударит по России ничуть не меньше, чем по жертве удара. А потому мы становимся свидетелями того, как удары по российским военным объектам в глубоком тылу становятся рутиной.

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