Международная федерация плавания утвердила критерии для участия российских спортсменов в международных соревнованиях

При этом спортсменам будет позволено участвовать только в индивидуальных дисциплинах без использования национальных флагов и гимнов, а также при отсутствии публичной поддержки военного вторжения России в Украину (таковой будут считаться, например, посты в соцсетях, участие в провоенных митингах, а также использование „военных“ символов).

Также спортсменам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях, а официальные представители России и Беларуси не смогут присутствовать на соревнованиях. Также запрещено проведение любых мероприятий на территории этих стран.

В июле Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет ранее разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом в случае, если они не выступали в поддержку войны в Украине, не нарушали Всемирный антидопинговый кодекс, а также не имеют контрактов с армией или органами госбезопасности.

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