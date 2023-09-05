ВИДЕО | Без слез не взглянешь: как сейчас выглядит легендарная „Донбасс Арена“

Согласно законодательству Украины с 2014 года территория Донецкой области, контролировавшаяся ДНР, находится под российской оккупацией.

Пострадал от этого и спорт Донбасса. Все местные команды вынуждены были покинуть город, а стадионы начали приходить в упадок из-за отсутствия должного ухода.

„Донбасс Арена. Без слез трудно смотреть. Там, где „русский мир“, там повсюду упадок и смерть. Но мы обязательно вернемся“, – написал PR-специалист Шахтера Олег Барков на своей странице в соцсети Х.

Легендарный ультрас „горняков“ Виталий Овчаренко также не остался в стороне: „Парк у Донбасс Арены зарастает сорняками. Тот вычуренный до сантиметров, ухоженный и зелёный парк возле Донбасс Арены при Украине, сейчас зарастает сорняками. Этот парк – Донецк в миниатюре за эти годы: некогда лощеный – теперь заросший, брошенный, и бесхозный.

А вот еще кадры парка. Посмотрите как обветшало выглядит все вокруг. 9 лет назад, при Украине, – в этом парке все было идеально. А теперь – трава, сорняки, ржавый вход… Вот такие они, российские хозяйственники „днр“. Все загадят – все испортят“.

Донбасс Арена была построена в 2009 году как домашний стадион донецкого „Шахтера“ и был рассчитан на 52 667 зрителей. Он обошелся примерно в 400 млн долларов. В 2012 здесь проходили матчи Евро-2012. С началом российской агрессии в 2014 году арена попала под оккупацию.

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