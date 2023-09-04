ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (558-й день) | Шойгу подтвердил отказ от военных учений „Запад-2023“

Запущенные прошедшей ночью в Одесскую область российские дроны упали и взорвались на территории Румынии, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, сославшись на информацию Государственной пограничной службы Украины. В свою очередь Минобороны Румынии, комментируя заявление МИД Украины о беспилотниках, заявило, что „атаки дронов не представляли какой-либо прямой военной угрозы“ национальной территории Румынии или территориальным водам страны. Одновременно в Бухаресте подчеркнули, что продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на земле, в море и воздушном пространстве. Минувшей ночью румынские оборонные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников на порт Рени, отмечается далее в заявлении.

В результате утренней российской атаки дронами Днепропетровской области пострадал инфраструктурный объект в Днепровском районе, там возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Украинские силы ПВО минувшей ночью сбили большую часть из 32 российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. Беспилотники были запущены с южного и юго-восточного направления - с мыса Чауда, с территории аннексированного РФ Крыма и из Приморско-Ахтарска, они атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черным моря вблизи Крыма и над территорией Курской области, сообщило в ночь на понедельник Минобороны России. Минобороны также заявило об уничтожении четырех военных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. По данным российского ведомства, атака совершена в ночь на 4 сентября, в северо-западной части Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота РФ. Уничтоженные корабли следовали в направлении мыса Тарханкут аннексированного Россией Крыма, утверждают в Москве.

В ночь на понедельник российская армия нанесла очередной удар „шахедами“ по портам на юге Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер после налета написал, что 17 „шахедов“ были сбиты, но некоторые прорвались, в результате чего, по словам Кипера, повреждены „складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий“ в Измаильском районе.

По его словам, для экстрадиции гражданина Украины с территории других государств необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо - получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

Экстрадиция мужчин, выехавших из Украины c купленными справками военно-врачебной комиссии, юридически возможна. Об этом сообщил представитель президента в Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По ее словам, также определенные успехи имеются в районе Клищиевки (Бахмутское направление). „В целом под Бахмутом освобождено 47 кв.км. В течение прошлой недели освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км“, - написала Маляр в Telegram.

ВСУ добились успеха в ходе наступательной операции на Мелитопольском направлении, а именно в районе Новоданиловки и Новопрокоповки, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В ней также приводится заявление командующего Таврической группировкой ВСУ генерала Александра Тарнавского, по словам которого Россия потратила 60 процентов сил и средств на сооружение первой линии обороны, которую прорвали украинские войска, и лишь по 20 процентов - на две остальные, расположенные южнее. „Заявление Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW, что российские войска, возможно, не проводили столь же сложную подготовку на последующих оборонительных рубежах, в частности, в отношении плотности минных полей“, - пишут аналитики.

Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение украинских войск в районе Бахмута и на западе Запорожской области. „Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области). Геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска контролируют южную часть Клещеевки. Пресс-секретарь Таврической группировки войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова)“, - говорится в очередной сводке ISW.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал на имя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука заявление о своей отставке. „Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев - самого сложного периода современной истории Украины“, - написал Резников. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал замену его на Рустема Умерова, который занимал пост главы Фонда госимущества.

Министерство обороны России объявило, что днем в понедельник над приграничной Брянской областью были перехвачены два украинских беспилотника. Чуть раньше об этом объявил губернатор области. Как сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России, один беспилотник самолетного типа был перехвачен около 16:30 по местному времени, другой — получасом позже.

В Сочи прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Договориться о возобновлении зерновой сделки не удалось. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин повторил уже не раз изложенный российской стороной тезис о том, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, касающиеся российского агроэкспорта.

Судя по вечерней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронте в последние сутки снова не было — ни на юге, где пытаются наступать украинцы, ни на севере, где-то же самое пытались делать россияне.

Относительно южного фронта генштаб ВСУ повторяет кочующую из сводки в сводку формулировку: „Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, применяют меры контрбатарейной борьбы“.

Другие источники с обеих сторон сообщают о минимальном продвижении украинских частей к селу Вербовое и боях южнее и восточнее села Работино: украинская армия пытается расширить клин, вбитый ею в оборону противника в этом районе.