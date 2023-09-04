Кая Каллас отправила в спецкомиссию Рийгикогу договор на кредит предприятию ее супруга

В понедельник Каллас пришла на внеочередное заседание спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией, где ее, помимо прочего, спросили, когда именно она выдала кредит компании своего мужа Арво Халлика Novaria Consult. Каллас не смогла ответить на этот вопрос во время заседания. Также член комиссии Прийт Сибул (Isamaa) поинтересовался, могут ли члены комитета ознакомиться с кредитным договором.

„Охота на ведьм, которую организовала оппозиция из-за действий делового партнера моего мужа, превысила предел терпимости“, - написала Каллас в социальных сетях в понедельник вечером.

„Сегодня в специальной комиссии Рийгикогу оппозиционеры удивили меня вопросом, в какой именно день я подписала с мужем кредитные договоры. Я вообще не понимаю, какое это имеет отношение к теме, но чтобы показать, что мне действительно нечего скрывать, я просто отправила членам комиссии кредитный договор, составленный для фирмы моего мужа, и два приложения к договору“, - сообщила Каллас.

Напомним, что скандал вокруг Арво Халлика вспыхнул 23 августа, когда стало известно, что компания Stark Logistics, в которой Халлик имеет 24,8% через свою фирму Novaria Consult, в военное время продолжила деятельность, связанную с Россией. В свою очередь клиентом Stark Logistics является предприятие Metaprint, которое до сих пор действует в России. Stark Logistics помогает последнему логистикой и перевозками.

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