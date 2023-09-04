Звери
04.09.2023, 20:21

ФОТО И ВИДЕО | Невероятно бесстрашная рысь пришла во двор познакомиться с жителями

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За окном жителя Сауэ появилась любопытная рысь
За окном жителя Сауэ появилась любопытная рысь
ФОТО: Erakogu

Житель Сауэ (Харьюмаа) Кристьян был очень удивлен, когда на прошлой неделе обнаружил, что за окном его кухни прогуливается молодая рысь.

„В 08:47 я пошел в ванную и увидел по отражению в стекле, что кто-то лежит на столе во дворе. Пошел на кухню, отдернул занавески и заметил спящую рысь. Вскоре она подняла голову, огляделась, потянулась и села“, - рассказал газете Maaleht Кристьян.

Если обычно рысь считается застенчивым и пугливым животным, которое скорее избегает людей, то на сей раз всё было наоборот.

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