ФОТО И ВИДЕО | Невероятно бесстрашная рысь пришла во двор познакомиться с жителями

„В 08:47 я пошел в ванную и увидел по отражению в стекле, что кто-то лежит на столе во дворе. Пошел на кухню, отдернул занавески и заметил спящую рысь. Вскоре она подняла голову, огляделась, потянулась и села“, - рассказал газете Maaleht Кристьян.