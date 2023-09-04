04.09.2023, 20:21
ФОТО И ВИДЕО | Невероятно бесстрашная рысь пришла во двор познакомиться с жителями(6)
ФОТО: Erakogu
Житель Сауэ (Харьюмаа) Кристьян был очень удивлен, когда на прошлой неделе обнаружил, что за окном его кухни прогуливается молодая рысь.
„В 08:47 я пошел в ванную и увидел по отражению в стекле, что кто-то лежит на столе во дворе. Пошел на кухню, отдернул занавески и заметил спящую рысь. Вскоре она подняла голову, огляделась, потянулась и села“, - рассказал газете Maaleht Кристьян.