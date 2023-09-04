Молодая девушка-штурман погибла на ралли в Испании
Ралли Valle de Laciana в Испании в выходные дни унесла жизнь 29-летней девушки Барбары Гомес.
Трагическая авария произошла в субботу на шестом спецучастке Ралли долины Ласияна, когда испанский экипаж в составе Селестино Иглесиас и Барбары Гомес, шедший на втором месте, сошел с трассы и врезался в барьер трассы.
По данным местной газеты La Voz de Galicia, погодные условия в момент аварии были плохими, и водитель мог потерять контроль над своим автомобилем Ford Fiesta N5.
Спасатели быстро прибыли на место происшествия, но спасти жизнь 29-летней Гомес не удалось. Селестино Иглесиас был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Водитель после аварии находился в сознании.
После смерти Гомес, высказался и испанский автогонщик, участник чемпионата мира по ралли Даниэль Сордо.
„Очень печально. Мои соболезнования родным и близким“, — написал Сордо в социальных сетях.
Гомес, которой в прошлую пятницу исполнилось 29 лет, с 2017 года была штурманом Иглесиаса. Вместе они приняли участие более чем в 80 гонках.
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