Молодая девушка-штурман погибла на ралли в Испании

Трагическая авария произошла в субботу на шестом спецучастке Ралли долины Ласияна, когда испанский экипаж в составе Селестино Иглесиас и Барбары Гомес, шедший на втором месте, сошел с трассы и врезался в барьер трассы.

По данным местной газеты La Voz de Galicia, погодные условия в момент аварии были плохими, и водитель мог потерять контроль над своим автомобилем Ford Fiesta N5.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, но спасти жизнь 29-летней Гомес не удалось. Селестино Иглесиас был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Водитель после аварии находился в сознании.

После смерти Гомес, высказался и испанский автогонщик, участник чемпионата мира по ралли Даниэль Сордо.

„Очень печально. Мои соболезнования родным и близким“, — написал Сордо в социальных сетях.

Гомес, которой в прошлую пятницу исполнилось 29 лет, с 2017 года была штурманом Иглесиаса. Вместе они приняли участие более чем в 80 гонках.

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