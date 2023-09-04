Игрок сборной Сербии из-за травмы, полученной во время ЧМ по баскетболу, лишился почки

Симаничу пришлось делать экстренную операцию после матча с Южным Суданом в групповом этапе ЧМ-2023. Во время поединка игрок соперников ударил серба локтем по почке. Боль не позволила баскетболисту продолжить матч – мужчину срочно доставили в больницу.

Симаничу сделали операцию под наблюдением главврача сборной Сербии. Однако после повторного обследования медики сделали нелестные выводы. „Из-за возникших в послеоперационном периоде осложнений в поврежденной почке Симанич перенес еще одну операцию. Из-за изменений жизнедеятельности почечной ткани пришлось хирургически удалить весь орган“, – цитирует врачей El Mundo.

Бориша покинул ЧМ и уже вернулся на родину, а его сборная разгромила Южный Судан со счетом 115:83.

В четвертьфинале ЧМ Сербия сыграет с Литвой, которая сенсационно обыграла сборную США (110:104).

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