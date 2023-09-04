Другие виды
04.09.2023, 13:00

Энели Ефимова установила новый рекорд юниорского чемпионата мира и вышла в полуфинал

 
Полуфинал Ефимовой сегодня в 18:14
Энели Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 50 м брассом
Энели Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 50 м брассом
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Энели Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 50 м брассом на юниорском чемпионате мира в Израиле.

Ефимова преодолела дистанцию за 30,19 - новый рекорд юниорского чемпионата мира. Она также проплыла дистанцию с самым быстрым временем в предварительных заплывах.

Предыдущий рекорд соревнований - 31,25 - был установлен в 2008 году Амандой Ризон из Канады.

Кроме Энели, на чемпионате мира дебютировал Ларс Антоняк, который проплыл 100 м брассом за 1.04,43, заняв 25-е место.

Полуфинал Ефимовой на дистанции 50 м брассом состоится сегодня в 18.14 по эстонскому времени.

Все результаты можно посмотреть здесь.

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