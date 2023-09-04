04.09.2023, 13:00
Энели Ефимова установила новый рекорд юниорского чемпионата мира и вышла в полуфинал
Полуфинал Ефимовой сегодня в 18:14
ФОТО: | Delfi Meedia
Энели Ефимова вышла в полуфинал на дистанции 50 м брассом на юниорском чемпионате мира в Израиле.
Ефимова преодолела дистанцию за 30,19 - новый рекорд юниорского чемпионата мира. Она также проплыла дистанцию с самым быстрым временем в предварительных заплывах.
Предыдущий рекорд соревнований - 31,25 - был установлен в 2008 году Амандой Ризон из Канады.
Кроме Энели, на чемпионате мира дебютировал Ларс Антоняк, который проплыл 100 м брассом за 1.04,43, заняв 25-е место.
Полуфинал Ефимовой на дистанции 50 м брассом состоится сегодня в 18.14 по эстонскому времени.
Все результаты можно посмотреть здесь.
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