МИД Украины: российские дроны упали на территории Румынии

„По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские „шахеды“ упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО“, - написал спикер МИДа Олег Николенко в Фейсбук.

Немного позднее агентство Reuters сообщило, что Министерство обороны Румынии отвергло сообщения о том, что российские беспилотники упали и взорвались на румынской территории в ходе ночной атаки на украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай, заявил представитель министерства. Он также уточнил, что ведомство опубликует соответствующее заявление позднее в понедельник, пишет BBC Russian.

Ночью российские войска в течение 3,5 часа атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. В нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские силы ПВО минувшей ночью сбили большую часть из 32 российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131.

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