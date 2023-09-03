Сильнейшая диск-гольфистка Эстонии защитила титул чемпионки мира

Кристин Таттар начала четвертый день Чемпионата мира с результатом -22, опережая на четыре броска американку Мисси Гэннон. Эстонка с самого начала увеличила свой отрыв. После четвертой корзины она опережала Гэннон уже на восемь бросков. В последующих корзинах эстонка демонстрировала впечатляющую уверенность, и победа уже не вызывала сомнений.

Таттар во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира, показав результат -26 и опередив Гэннон на шесть бросков. Бронзовую медаль завоевал американка Холин Хэндли (-14). Еще одна представительница Эстонии Кейти Тятте, заняла 11-е место.

Таттар выиграла ЧМ в 2022 году, а также она является действующей чемпионкой Европы, который этим летом проходил в Таллине.

В 2018, 2019 и 2021 годах Европейская ассоциация диск-гольфа признала ее лучшей диск-гольфисткой года. В 2022 году она была названа лучшим игроком года по версии Disc Golf Pro Tour по единогласному решению СМИ.

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