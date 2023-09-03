ФОТО | Зажигательное таллиннское дерби завершилось результативной ничьей

Матч начался без раскачки, а спустя 30 минут был удален раздраженный главный тренер „Левадии“ Курро Торрес. Вскоре полузащитник „Левадии“ Тил Мавретич сбил в штрафной Хенрика Оямаа и на 37-й минуте Константин Васильев реализовал пенальти.

Незадолго до перерыва „Левадия“ смогла сравнять счет. На 42-й минуте Фелипе Фелисио ударом в касание отправил мяч в сетку ворот. На 59-й минуте Молло Бессала после добивания вывел „Левадию“ вперед.

Последнее слово осталось за футболистами „Флоры“. На 83-й минуте 39-летний Васильев со стандарта навесил в штрафную, где мяч переправил в сетку Сергей Зенёв. Зажигательное таллиннское дерби, которое посетило 1186 зрителей, завершилось вничью 2:2.

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