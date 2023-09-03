ФОТО | ЧЕ по волейболу: Эстония обыграла Швейцарию

После равного начала Эстония завладела инициативой в первом сете и повела в счете 11:6. Швейцарцы смогли приблизиться на расстояние трех очков (13:16), но не более. В итоге Эстония выиграла первый сет со счетом 25:18.

Во втором сете счет оставался равным 10:10, но затем Эстония начала увеличивать свое преимущество. Эстония выигрывала с отрывом в пять очков (21:16 и 22:17), при счете 24:19 швейцарцы спасли два очка, но на большее их не хватило.

В третьем сете Эстония выигрывала со счетом 16:12, но швейцарцы смогли сравнять счет 18:18. При счете 19:19 Швейцария, проведя несколько удачных атак, вырвалась вперед и выиграла сет со счетом 25:22.

До матча:

Эстония на этом чемпионате Европы проиграла 0:3 Германии и 0:3 Италии, а Швейцария - 0:3 Сербии и Германии.

Для выхода в следующий раунд Эстонии необходимо занять место в четверке лучших в своей группе. Кроме Эстонии и Швейцарии, после двух туров без побед также остается Бельгия, с которой Эстония сыграет во вторник. Завтра Эстония встретится с Сербией, которая выиграла два из трех своих матчей.

„Мы, конечно, не должны недооценивать Швейцарию. Мы должны принять во внимание слова самих швейцарцев: они приехали на Чемпионат Европы, чтобы обыграть Эстонию и выйти из группы.

Мы не должны опускать руки ни в хороших, ни в плохих ситуациях. Мы должны хорошо бороться от первого до последнего очка“, — сказал после вчерашней тренировки главный тренер сборной Эстонии Алар Рикберг.

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