ФОТО | ЧЕ по волейболу: Эстония победила Швейцарию в захватывающем поединке

После равного начала Эстония завладела инициативой в первом сете и повела в счете 11:6. Швейцарцы смогли приблизиться на расстояние трех очков (13:16), но не более. В итоге Эстония выиграла первый сет со счетом 25:18.

Во втором сете счет оставался равным 10:10, но затем Эстония начала увеличивать свое преимущество. Эстония выигрывала с отрывом в пять очков (21:16 и 22:17), при счете 24:19 швейцарцы спасли два очка, но на большее их не хватило.

В третьем сете Эстония выигрывала со счетом 16:12, но швейцарцы смогли сравнять счет 18:18. При счете 19:19 Швейцария, проведя несколько удачных атак, вырвалась вперед и выиграла сет со счетом 25:22.

В начале четвертого сета Эстония проигрывала со счетом 6:10, но потом удалось совершить рывок и счет стал 14:11 в пользу Эстонии. Радость была не долгой, так как в конце сета Швейцария вновь продемонстрировала хорошую игру и вырвала победу 25:21.

В решающем пятом сете Эстония повела со счетом 5:2. Завязалась равная борьба, пока Эстония не оторвалась на два очка и не заработала два матч-пойнта при счете 14:12. Соперникам удалось спасти первое очко, но не второе, и после почти двух с половиной часов игры Эстония одержала победу со счетом 3:2.

Следующий матч Эстония проведет в понедельник с Сербией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .