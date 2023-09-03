ВИДЕО | ЧМ по баскетболу: Латвия разобралась с Бразилией и вышла в четвертьфинал

Победители пар Латвия - Бразилия и Канада - Испания выходили в плей-офф, а неудачники завершали выступление на турнире.

Первая четверть завершилась попаданием с угла площадки Артура Куруца одновременно с сиреной - 22:20.

По ходу второй четверти бразильцы сохраняли отставание от Латвии в пределах нескольких очков, но после большого перерыва команда Луки Банки полностью завладела инициативой. Постепенно Латвия увеличила отрыв до десяти очков, а в итоге добилась победы с крупной разницей в счете - 104:84.

Лучшим игроком матча стал тяжелый форвард сборной Латвии и итальянского „Тренто“ Андрейс Гражулис - 24 очка при 11 из 15 попаданий с игры (2 из 3 трехочковых), 5 передач и два блок-шота. Гражулис выдал свою самую результативную игру на ЧМ-2023.

Латвия выиграла четвертый матч на ЧМ и продолжит выступления в плей-офф. Ее соперник по четвертьфиналу определится позже. Им станет либо Германия, либо Словения. Матч состоится 5 сентября в Маниле.

Сборная Латвии является дебютантом чемпионатов мира. На своем первом турнире такого уровня команда пробилась в топ-8.

Сборная Латвии является дебютантом чемпионатов мира. На своем первом турнире такого уровня команда пробилась в топ-8.

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