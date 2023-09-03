В Таллиннской европейской школе обвалился потолок. Дети будут учиться дистанционно

Школа продолжит учебную деятельность, как только будут подысканы другие помещения, а до тех пор уроки будут проводиться дистанционно.

Европейская школа действует в Таллинне с 2018 года в историческом здании на улице Техника, 18, где ранее располагалось Таллиннское транспортное училище.

„Сложилась достойная сожаления ситуация. Предстоит как можно быстрее выяснить причины, почему это случилось. Эксперты уже работают, мы сотрудничаем со школой“, - сказал и.о. директора по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Тармо Мяндметс.

Здание, являющееся памятником архитектуры, было реновировано в 2018 году, работы проводило предприятие Ehitus5ECO, технический надзор осуществляла фирма P.P. Ehitusjärelevalve.

„Спасатели, действуя в интересах безопасности детей и персонала школы, отдали распоряжение прекратить деятельность в стенах учебного учреждения до тех пор, пока не будет готова строительная экспертиза“, - сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Павел Куликов.

„Экспертиза должна выявить причины, по котором обвалился отделочный слой. Безопасность детей имеет первоочередное значение, поэтому занятия в школе пока проводиться не будут“, - сказал Прийт Паллу, заведующий железнодорожным и строительным отделом Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

„Начиная с понедельника обучение будет проводиться дистанционно до тех пор, пока не решится вопрос с замещающими площадями. Во время проведения экспертизы в интересах обеспечения безопасности здание будет закрыто“, - сказал директор Европейской школы Ян Карелл.

В 2013 году Министерство образования и науки приняло решение открыть в Таллиннскую европейскую школу, чтобы гарантировать международное образование на иностранных языках детям детсадовского возраста, учащимся начальной и средней школы.

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