ВИДЕО | Футболист пярнуского „Вапруса“ забил практически с центра поля

Хенри Вялья вывел „Вапрус“ вперед на 15-й минуте, а на 42-й и 55-й минутах Кевин Каубер увеличил преимущество гостей. Самый красивый гол состоялся на 72-й минуте, когда Вялья, взятый в аренду у „Левадии“, забил практически с центра поля.

Смотрите гол Вялья в видеосюжете Soccernet.ee:

В 26 турах чемпионата Эстонии „Вапрус“ набрал 36 очков, что позволяет ему занимать третье место в таблице. У „Нымме Калью“ на одно очко меньше, но у них есть матч в запасе. „Харью“ с 15 очками по-прежнему занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Турнирная таблица:

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