Эстония решила бойкотировать волейбольную ассамблею из-за участия в ней России и Беларуси

Помимо Эстонии, конгресс бойкотировали делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши.

„Конгресс проходит в том же отеле, где остановились мы, но мы не пошли туда [на конгресс], потому что знали, что они [представители стран-агрессоров] тоже будут там“, — сказал Delfi генеральный секретарь Федерации волейбола Эстонии Ивар Лиллеберг

„Конечно, обидно, что Европейская федерация волейбола (CEV) вообще допускает подобные ситуации. Гости съезжаются со всей Европы, и вдруг приглашаются представители стран, которым CEV ранее запретила участвовать в мероприятиях и соревнованиях“, — пояснил Лиллеберг.

Однако, по мнению генерального секретаря Эстонской федерации волейбола, такого бойкота недостаточно, чтобы в будущем отстранить представителей стран-агрессоров от соревнований.

„Безусловно, это лишь очень маленький шаг. Нам нужно сейчас не торопиться на эмоциях. Мы напишем официальное письмо в CEV с изложением нашего видения, а затем посмотрим, что произойдет. Конечно, сейчас еще рано говорить о том, что что-то произойдет. Зная, как обстоят дела в CEV, недостаточно того, что мы не приняли участие в конгрессе“, — сказал Лиллеберг.

Delfi также обратился в пресс-службу Европейской федерации волейбола с просьбой прокомментировать участие представителей России и Беларуси в конгрессе CEV. Мы хотели узнать, почему представители России и Беларуси были приглашены на конгресс, когда их сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях, означает ли их приглашение, что CEV планирует пересмотреть их запреты и изменить свои решения, и как CEV относится к решению стран, бойкотировавших конгресс. Мы также хотели узнать, что стояло на повестке дня и что было решено на конгрессе.