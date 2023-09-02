ЧП и криминал
02.09.2023, 20:21

Ушел за грибами и пропал: полиция разыскивает в Аэгвийду 70-летнего Геннадия

 
Politsei otsib Aegviidu kandis seenele läinud 70-aastast Gennadyt
Politsei otsib Aegviidu kandis seenele läinud 70-aastast Gennadyt
ФОТО: PPA | Erakogu

Полиция разыскивает 70-летнего Геннадия, который сегодня утром ушел в лес за грибами в окрестностях Аэгвийду и до сих пор не вернулся домой.

Рост Геннадия - около 160 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами. На нем была кепка и одежда зеленого оттенка, ушел он с зеленой корзинкой.

На данный момент полиция разыскивает мужчину в лесной полосе Койтъярве волости Ания (Харьюмаа). К поискам привлечены вертолет, спасатели на квадроциклах и кинолог со служебной собакой.

Полиция просит всех, кто видел Геннадия, сообщить об этом по номеру 112.

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