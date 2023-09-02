ФОТО | 70-летний Геннадий пропал без вести, полиция ищет мужчину с помощью дронов и вертолета

Рост Геннадия - около 160 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами. На нем была кепка и одежда зеленого оттенка. Ранее сообщалось, что у Геннадия имеется при себе магазинная корзина зеленого цвета. На самом деле он отправился за грибами с ведром синего цвета.

Полицейские, спасатели и волонтеры продолжили поиски Геннадия ночью, но безрезультатно. Сегодня полицейские, спасатели на ATV-мотоциклах и волонтеры продолжат искать Геннадия в окрестностях Сигула, Лийапекси и заповедника Пыхья-Кырвемаа. В поисках задействованы дроны, сегодня, скорее всего, в них бдет задействован вертолет авиаотряда.

Полиция просит всех, кто увидит Геннадия, немедленно сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.