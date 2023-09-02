„Не разлучайте нас!“ Мужчина не понимает, почему его любимую женщину против ее воли хотят упечь в дом по уходу

Растрогавшись, Лидия Ивановна начинает по памяти читать свои стихи. А Карл Александрович не может сдержать слез. Они наперебой говорят – несмотря на то, что сегодня уже виделись.

„А когда Лида вдруг заболела ковидом, ее отвезли в больницу, – рассказывает Карл Александрович. – Я в итоге ее оттуда забрал, заботился о ней, лечил, кормил и выхаживал“.

„У нее была непростая судьба. Война, голод, она потеряла родителей, ее удочерили. Затем она вышла замуж. Родился сын, но он несколько лет назад умер от рака, – отмечает мужчина. – Дело в том, что сын начал плохо себя чувствовать, и Лида пошла с ним к семейному. А врач, даже не зная диагноза, назначила сыну прогревания. А это еще больше усугубило ситуацию. Потом выяснилось, что у него от этих прогреваний пошли метастазы. Сын в итоге умер. А семейная сказала: „Ну что ж поделать, я же не знала, врачи тоже ошибаются“. Так вот Лида осталась одна-одинешенька. А потом встретила меня“.

„Ему стало плохо, – рассказывает она. – Я вызвала скорую. Медики приехали, сказали: „Ой, да ничего тут нет, все вы, старые, придумываете“. И уехали. А ночью он умер“.

Лидия Александровна, сидя за столом в комнате для посещений клиники на Палдиски мнт. , рассказывает, что с мужем они прожили более 50 лет. Но он, к сожалению, умер.

На следующий день мы встретились с Карлом Александровичем и поехали на свидание в психиатрическую клинику к его Лидии Ивановне, чтобы разобраться в ситуации.

„Ее отвезли на Палдиски маантеэ, – вздыхает мужчина. – И когда я ее сегодня навещал, мне сказали, что скоро ее отправят в дом по уходу в Кейла. Только вот непонятно, дом по уходу куда? На тот свет?“

Карл Александрович обратился в редакцию нашей газеты, когда узнал, что его спутницу жизни, пока он ездил по делам, забрала из квартиры целая процессия: скорая, полиция и соцработник.

Мужчина добавляет, что периодически Лидия Ивановна просилась к себе домой. И он ее на машине или такси отвозил.

„И потом мы с ней вместе их искали, – говорит Карл Александрович. – Находили порой в самых неожиданных местах… А в декабре прошлого года она заболела ковидом. Ее отвезли в больницу, потом перевели на Энергия, 8. И вот время идет, уже эстонское Рождество наступило, а ее все не выписывают и не выписывают. Тогда я забрал ее из больницы под свою ответственность, привез к себе домой и две недели еще выхаживал. Поставил на ноги“.

Мужчина отмечает, что после ее последнего юбилея, когда ей исполнилось 90 лет, Лидия Ивановна стала многие вещи забывать. То ID-карту куда-то положит и забудет, куда, то банковскую карточку…

„А вот Лида с ее подружками, – перелистывает снимки пенсионер. – А это мы ездили в Хаапсалу, в СПА Fra Mare. И в этом году хотели поехать, но вот…“

И все было хорошо – до недавних пор. Карл Александрович показывает на планшете фото аж с 2017 года – как они вместе ездили на дачу, встречались с родственниками и друзьями, говорит, что Лидия Ивановна очень сдружилась с его невесткой.

„У нее есть своя квартира в Ласнамяэ, – продолжает свой рассказ Карл Александрович, когда мы располагаемся у него дома. – У меня – своя. Жили мы в основном у Лиды. У нее там пятый этаж, я называю эту квартиру „голубятня“. Иногда я ездил сюда, домой – помыться, переодеться, заняться делами по дому. Потом она снова звонит: „Приезжай, мне страшно“. Ее какие-то кошмары мучили по ночам. И вот я снова приезжал, спал там на диванчике“.

Он приглашает продолжить беседу у него, и мы направляемся в его небольшую двухкомнатную квартиру в Мустамяэ.

„Я к ней хожу сюда, на Палдиски мнт. , каждый день, – говорит Карл Александрович, когда за нами закрывается тяжелая дверь психиатрического отделения. – Сегодня вот уже второй раз за день. И я не понимаю, почему ее упекли сюда? И зачем ее переводить куда-то в Кейла? У нее ведь есть я!“

„Я ходил к соцработнику, говорил: „Зачем в Кейла? Давайте я возьму ее к себе, буду за ней ухаживать!“ Но мне ответили, что я ей по бумагам никто, не муж, мы не расписаны. А других родственников у нее нет. Поэтому город назначил ей опекуна и намерен отправить ее в дом – или дурдом? – в Кейла“, – передает беседу Карл Александрович.

Карл Александрович отмечает, что, по его информации, держать на Палдиски мнт. ее планировали до 4 августа, а потом намерены отправить в дом по уходу в Кейла.

„А за ней в это время приехали – скорая, полиция, соцработник – и увезли куда-то, – говорит он. – Я так понял, что ее повезли на психиатрическую экспертизу – разве так можно, против воли человека? А затем отправили на Палдиски мнт. ».

„Да пожалуйста! „Приходите, я не против“, – сказал я ей. Она и пришла – посмотреть, как Лида тут у меня живет. А она тут лежит, как королева, на белых простынях! – улыбается мужчина. – Ну опекун покивала, сказала, что у нас тут чистенько, уютно и хорошо, и ушла“.

В июле выяснилось, что у Лидии Ивановны есть, оказывается, еще и опекун. Карл Александрович отмечает, что ему позвонила женщина и попросила разрешения прийти.

„Ей нужно принимать пять видов лекарств, – говорит мужчина. – Она их теряет, принимать забывает, прячет куда-то и не помнит, куда… И так как я ее забрал из больницы под свою ответственность, то привез к себе и стал следить, чтобы она все вовремя принимала. Записывал в тетрадку, когда и что ей давал. Мерял ей три раза в день давление и записывал показания. Кормил ее – я очень вкусно готовлю. Я 14 лет ходил в море, работал штурманом, у меня все четко. А Лида 30 лет проработала на „Балтике“ без перерывов. Она жила тут припеваючи. Однако вмешался город“.

А в июне Лидии Ивановне снова стало плохо, ее отвезли в больницу, откуда спустя пару дней Карл Александрович снова забрал ее к себе домой под свою ответственность.

„Понятное дело, она в той квартире прожила 40 лет, ее периодически туда тянет, – поясняет Карл Александрович. – Меня тоже тянет домой, когда я долго у нее нахожусь“.

„Ведь там, в Кейла, тоже написано: психиатрическое отделение, – отмечает пенсионер. – А 7 августа, когда я приехал к Лиде, я понял, что с ней уже что-то не то. Они закончили обедать, еще даже посуду не убрали, а она уже спала. Они ей дали то ли снотворное, то ли успокоительное – ну, чтобы, видимо, не мешала им. Поэтому я принял решение. 8 августа, когда у Лиды был день рождения – ей исполнилось 92 года! – я ее оттуда забрал. Это было несложно. Я попросил принести ее вещи, оплатил счет и вышел с ней оттуда“.

„Я приехал туда, узнал, в какую палату ее положили, изучил график посещения пациентов, – перечисляет пенсионер. – Это была пятница, меня к ней уже не пустили. Но затем я исправно приезжал каждый день“.

Он добавляет, что не знает уже, что делать: „Я пытался попасть на прием к Кылварту. Он как мужчина мужчину меня бы понял. Один его звонок – и дело бы решилось, от нас бы отстали. Но Кылварт оказался для меня недоступен“.

„Мы проживем вдвоем и тут, в моей квартире. Я вот не понимаю: неужели можно так поступать с простыми людьми? Им нужна ее квартира, ее деньги, ее вещи, ее нажитое имущество… А мне нужна она, живая и здоровая! Чтобы жить вместе, чтобы ездить вместе на кладбище, чтобы заботиться друг о друге“, – со слезами на глазах говорит пожилой мужчина.

Он добавляет, что говорил Лидии Ивановне, чтобы она переезжала к нему, и Бог с ней, с квартирой.

„Мне та квартира не нужна, и я понимаю, что сейчас ее хочет получить город, – рассуждает пенсионер. – И тут получается, что вроде как мы финансово обеспечены, у нас есть и квартиры, и накопления. Но если человеком заинтересуется город, то, получается, пиши пропало. Квартиру заберут, в дом по уходу упекут. И плевать, что ты не хочешь!“

Он говорит, что мог бы даже сходить с Лидией в ЗАГС, если будет гарантия, что их после этого точно оставят в покое и дадут спокойно жить вместе.

Карл Александрович добавляет, что и 8 августа днем Лидия Ивановна была, видимо, под лошадиной дозой то ли снотворного, то ли успокоительного.

„Мне пришлось буквально тащить ее на себе до машины, потому что она спала на ходу, – вспоминает он. – Была словно пьяная. И всю дорогу в машине из Кейла до Таллинна она тоже спала. Потом я дотащил ее до квартиры, она легла на диванчик и тут же снова уснула“.

А в полшестого пришла полиция. Карл Александрович отмечает, что, видимо, в Кейла хватились, что зря отпустили пациентку, и пустили вслед погоню.

„Они зашли в квартиру, подошли к ней – а она спит, – говорит мужчина. – Они вызвали скорую, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Лида проснулась, они ей стали задавать какие-то вопросы. Ну а много человек спросонья соображает? Скорая проверила ее состояние, сказала, что все в порядке, только давление у нее пониженное. И уехала. А полиция, как я понял, хотела ее забрать и отвезти обратно в Кейла. Я позвонил своему знакомому адвокату, передал им трубку, он там что-то им стал разъяснять. После чего полиция уехала“.

По словам Карла Александровича, Лидия Ивановна пришла в себя только на следующий день.

„Она снова стала не сонной и заторможенной, словно под наркозом, а нормальной и живой, – отмечает пенсионер. – Мы съездили к ней домой в Ласнамяэ, взяли ее платья и еще кое-что по мелочи. Ведь когда ее 26 июля забирали под белы рученьки полицейские из дома, то она была даже без зубных протезов. И вернулись сюда домой“.

Он не знает, что будет дальше. И боится, что его Лиду опять у него заберут.