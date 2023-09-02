Экскурсии, лекции и много всего интересного: открывается регистрация на осеннюю сессию программы "Культурный ключ“(4)
В понедельник, 4 сентября, открывается регистрация на осеннюю сессию программы „Культурный ключ“, которая продлится до 11 сентября. Мероприятия с выездами из Таллинна пройдут в сентябре и октябре.
По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, помимо экскурсий и посещений музеев, в программу будет включены встречи с деятелями культуры, лекции, мастер-классы. Также в программе принимают участие волонтеры, для которых эстонский язык является родным или хорошо выученным. С ними можно будет при желании улучшить практические знания языка в свободной и дружеской обстановке. „Мы приглашаем новых участников, а также тех, кто не успел поучаствовать в наших мероприятиях весной. В новом сезоне мы сделаем особый упор на возможностях практики эстонского языка, поскольку именно об этом чаще всего просят в анкетах обратной связи наши участники“, - сказала Михайлова.
„Культурный ключ“ будет работать на русском и английском языках для жителей жителей Эстонии будут организованы двухдневные культурные выезды по субботам-воскресеньям из Таллинна, которые начнутся с 24 сентября. Участие в программе бесплатное.
Регистрация на программу „Культурный ключ“ будет открыта с 4 сентября по ссылке: www.kultuurivoti.ee
О программе:
НКО Etnoweb продолжает проводить цикл обучающих занятий, лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий под названием „Культурный ключ“ для всех, кто хотел бы узнать больше об эстонской культуре и познакомиться с ее представителями.
Программа выстроена по принципу курсов открытого университета, каждому участнику предлагается пройти 20-часовую обучающую программу и принять участие в 5 экскурсиях.
Партнерами программы „Культурный ключ“ выступают Нарвский музей, Эстонский художественный музей и многие другие организации, занимающиеся просветительской деятельностью.
Программу финансирует Фонд интеграции по заказу Министерства культуры при поддержке Европейского Социального фонда.
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