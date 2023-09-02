Экскурсии, лекции и много всего интересного: открывается регистрация на осеннюю сессию программы "Культурный ключ“

По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, помимо экскурсий и посещений музеев, в программу будет включены встречи с деятелями культуры, лекции, мастер-классы. Также в программе принимают участие волонтеры, для которых эстонский язык является родным или хорошо выученным. С ними можно будет при желании улучшить практические знания языка в свободной и дружеской обстановке. „Мы приглашаем новых участников, а также тех, кто не успел поучаствовать в наших мероприятиях весной. В новом сезоне мы сделаем особый упор на возможностях практики эстонского языка, поскольку именно об этом чаще всего просят в анкетах обратной связи наши участники“, - сказала Михайлова.