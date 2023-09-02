ВИДЕО | Нарвский „Транс“ продолжил победную серию, выиграв у „Калева“

На 34-й минуте „Транс“ вышел вперед благодаря голу Харлина Суареса, а на 64-й минуте преимущество хозяев удвоил Марк Максимкин, забивший красивым дальним ударом.

И хотя „Калеву“ удалось сократить отставание в счете на 79-й минуте благодаря Вадиму Михайлову. На 90+3-й минуте „Транс“ был близок к третьему голу, но удар вышедшего на замену Александра Егорова пришелся в перекладину.

Нарвский „Транс“, выигравший три из четырех последних матчей, поднялся на седьмое место в таблице с 32 очками. „Калев“ остается четвертым с 33 очками.

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