ВИДЕО | Нарвский „Транс“ продолжил победную серию, выиграв у „Калева“
В матче 26-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский „Транс“ дома выиграл у таллиннского „Калева“ со счетом 2:1.
На 34-й минуте „Транс“ вышел вперед благодаря голу Харлина Суареса, а на 64-й минуте преимущество хозяев удвоил Марк Максимкин, забивший красивым дальним ударом.
И хотя „Калеву“ удалось сократить отставание в счете на 79-й минуте благодаря Вадиму Михайлову. На 90+3-й минуте „Транс“ был близок к третьему голу, но удар вышедшего на замену Александра Егорова пришелся в перекладину.
Нарвский „Транс“, выигравший три из четырех последних матчей, поднялся на седьмое место в таблице с 32 очками. „Калев“ остается четвертым с 33 очками.
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