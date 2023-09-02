Капитан сборной Эстонии об дисквалифицированном керлингисте:“Он не знал, что игры финансирует Россия. Он против агрессии РФ“
Игрок сборной Эстонии по керлингу Михаил Власов на прошлой неделе принял участие в соревнованиях в России, за что был дисквалифицирован Союзом керлинга Эстонии до конца нынешнего сезона. Корреспондент RusDelfi связался c членом правления Союза керлинга Эстонии икапитаном мужской сборной Эстонии Эдуардом Вельцманом, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Власов, ставший в начале года чемпионом Эстонии среди мужчин в команде капитана Эдуарда Вельцмана, участвовал под эстонским флагом в турнире „Медэксперт“ (с 24-27 августа), проходивших в Светлогорске (Калининградская область РФ).
Данные соревнования финансировались Союзом керлинга России, а также другими официальными органами РФ. “Насколько я знаю, он не был в курсе этого“, — сказал Вельцман.
На официальном сайте турнира написано, что мероприятие было организовано Федерацией Кёрлинга России, компанией „МедЭксперт“, при поддержке правительства Калининградской области и Федерации керлинга Калининградской области (ФедеККо).
В результате правление федерации ECL решило приостановить право Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не сможет участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии.
„Для команды это большая потеря на сезон, так как Михаил важный игрок в команде“.
Принимая во внимание причины его участия, мы на него не злимся, скорее ждем обратно в сборную отстаивать честь нашей страны. На мой взгляд, дисквалификация на год - достаточный срок. Он перед нами и союзом извинился“, — прокомментировал последствия капитан мужской сборной Эстонии Эдуард Вельцман.
Входящий в состав правления Союза керлинга Эстонии Вельцман на заседании подтвердил, что команде было известно о пребывании Власова в России, но не для участия в соревнованиях, а для лечения зубов. „Он ездил лечить зубы, и во время ожидания следующей процедуры ему предложили поучаствовать в турнире для поддержания спортивной формы. Он и согласился“, — сказал Вельцман.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ECL принял решение о приостановке участия в проводимых в Эстонии соревнованиях игроков и тренеров с российским и белорусским гражданством.
Эстонскому спортивному сообществу были даны конкретные рекомендации о том, что не надо соревноваться в одних турнирах с российскими спортсменами и, разумеется, не выступать в России.
„Мы говорили с Власовым неоднократно. Он поступил так, потому что у нас не было четко установленных правил/разговора с Союзом о таком запрете. Если бы запрет был, то Михаил бы не стал принимать участие в турнире“, — сказал Вельцман о решении Власова принять участие в соревнованиях.
„Рекомендации не были чёткими, раз Михаил, этого не зная, принял такое решение“, — добавил он.
Указывалось также на то, что ECL еще в начале войны предупредил Власова о недопустимости распространения пропаганды страны-агрессора в социальных сетях, после чего он удалил недопустимый контент.
„Пропаганду РФ он не распространял. Был репост видео американца с его личным мнением. Сам Михаил не поддерживает агрессию со стороны РФ, у него есть родственники как в Украине, так и в России“, — объяснил ситуацию Эдуард.
По данным федерации (ECL), Власов был зарегистрирован для участия на турнире в России в командных соревнованиях как представитель Эстонии и выступал в одной команде с белорусскими спортсменами. На полученной видеозаписи выяснилось, что на соревнованиях, проходивших в Светлогорске, на Власове была форма сборной Эстонии.
„Он выступал в своей личной кофте. Под ней была футболка сборной, которая слегка торчала, и ее смогли бы узнать только игроки сборной Эстонии. На льду кофту он не снимал и не снимает, как и большинство игроков кёрлинга“, — сказал Вельцман.
Поскольку этой зимой Власов стал чемпионом Эстонии в составе команды Эдуарда Вельцмана, он получил возможность представлять Эстонию на чемпионате Европы этого сезона.
Теперь команда Эдуарда Вельцмана ищет замену Власову для выступления на чемпионате Европы.
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