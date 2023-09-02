Капитан сборной Эстонии об дисквалифицированном керлингисте: он не поддерживает агрессию со стороны РФ

Власов, ставший в начале года чемпионом Эстонии среди мужчин в команде капитана Эдуарда Вельцмана, участвовал под эстонским флагом в турнире „Медэксперт“ (с 24-27 августа), проходивших в Светлогорске (Калининградская область РФ).

Данные соревнования финансировались Союзом керлинга России, а также другими официальными органами РФ. “Насколько я знаю, он не был в курсе этого“, — сказал Вельцман.

На официальном сайте турнира написано, что мероприятие было организовано Федерацией Кёрлинга России, компанией „МедЭксперт“, при поддержке правительства Калининградской области и Федерации керлинга Калининградской области (ФедеККо).

В результате правление федерации ECL решило приостановить право Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не сможет участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии.

„Для команды это большая потеря на сезон, так как Михаил важный игрок в команде“.

Принимая во внимание причины его участия, мы на него не злимся, скорее ждем обратно в сборную отстаивать честь нашей страны. На мой взгляд, дисквалификация на год - достаточный срок. Он перед нами и союзом извинился“, — прокомментировал последствия капитан мужской сборной Эстонии Эдуард Вельцман.

Входящий в состав правления Союза керлинга Эстонии Вельцман на заседании подтвердил, что команде было известно о пребывании Власова в России, но не для участия в соревнованиях, а для лечения зубов. „Он ездил лечить зубы, и во время ожидания следующей процедуры ему предложили поучаствовать в турнире для поддержания спортивной формы. Он и согласился“, — сказал Вельцман.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ECL принял решение о приостановке участия в проводимых в Эстонии соревнованиях игроков и тренеров с российским и белорусским гражданством.

Эстонскому спортивному сообществу были даны конкретные рекомендации о том, что не надо соревноваться в одних турнирах с российскими спортсменами и, разумеется, не выступать в России.