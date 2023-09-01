За рубежом
01.09.2023, 20:36

Завод Metaprint в России продолжает работать. Владелец об уходе с рынка: получится ли это сделать, я не знаю

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Слева совладелец Stark Logistics Марти Лемендик, справа Арво Халлик, второй совладелец и муж премьер-министра
Слева совладелец Stark Logistics Марти Лемендик, справа Арво Халлик, второй совладелец и муж премьер-министра
ФОТО: Delfi Meedia

Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал „завершить бизнес в России“ продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и „Бумага“ - ее корреспондент побывал на предприятии. Об этом пишет dv.ee.

Представители Stark Logistics и премьер Кая Каллас говорили о том, что перевозчик помогает Metaprint уйти с российского рынка.

„Прекращение деятельности организации не планируется“, - говорится в аудиторском заключении на годовой отчет ООО „Метапринт“, опубликованном в марте 2023 года.

На прямой вопрос о том, собирается ли он закрывать свои российские предприятия и когда, владелец компании Марти Лемендик ответил, что „деятельность компании была направлена на уход с рынка“ и что он „не знает“, чем этот процесс закончится. Он пояснил, что не представляет, как организована процедура ликвидации компаний в России и не берется ничего заранее гарантировать.

„На тот момент, когда было принято решение, мы хотели двигаться в этом направлении, получится ли это сделать, я сегодня не знаю“, - написал он журналисту, объяснив, что в России эстонскую компанию держит дебиторская задолженность - не все клиенты расплатились.

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