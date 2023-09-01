Завод Metaprint в России продолжает работать. Владелец об уходе с рынка: получится ли это сделать, я не знаю

Представители Stark Logistics и премьер Кая Каллас говорили о том, что перевозчик помогает Metaprint уйти с российского рынка.

„Прекращение деятельности организации не планируется“, - говорится в аудиторском заключении на годовой отчет ООО „Метапринт“, опубликованном в марте 2023 года.

На прямой вопрос о том, собирается ли он закрывать свои российские предприятия и когда, владелец компании Марти Лемендик ответил, что „деятельность компании была направлена на уход с рынка“ и что он „не знает“, чем этот процесс закончится. Он пояснил, что не представляет, как организована процедура ликвидации компаний в России и не берется ничего заранее гарантировать.

„На тот момент, когда было принято решение, мы хотели двигаться в этом направлении, получится ли это сделать, я сегодня не знаю“, - написал он журналисту, объяснив, что в России эстонскую компанию держит дебиторская задолженность - не все клиенты расплатились.