01.09.2023, 21:46
Разве хватит 25 евро в неделю? Большинство банков отказались от предложения учебного кредита(11)
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Сегодня учебный кредит предлагают только LHV ja Swedbank. Для учебы это совсем невеликие деньги.
„Так как интерес к получению учебного кредита из года в год в Эстонии существенно снижается, то банк SEB новых учебных кредитов больше не выдает“, - сообщила изданию Ärileht руководитель сегмента частных клиентов банк SEB Эвелин Коплимяэ. Она пояснила, что число нуждающихся в учебном кредите за последние восемь лет снизилось с 4000 учащихся до 1000.