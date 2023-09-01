Экономика
01.09.2023, 21:46

Разве хватит 25 евро в неделю? Большинство банков отказались от предложения учебного кредита

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Tartu Ülikooli peahoone
Tartu Ülikooli peahoone
ФОТО: Andres Tennus |

Сегодня учебный кредит предлагают только LHV ja Swedbank. Для учебы это совсем невеликие деньги.

„Так как интерес к получению учебного кредита из года в год в Эстонии существенно снижается, то банк SEB новых учебных кредитов больше не выдает“, - сообщила изданию Ärileht руководитель сегмента частных клиентов банк SEB Эвелин Коплимяэ. Она пояснила, что число нуждающихся в учебном кредите за последние восемь лет снизилось с 4000 учащихся до 1000.

По ее словам, причин на то несколько: сокращение числа учащихся и более высокая финансовая грамотность (учебные расходы покрываются чаще с помощью поддержки родителей или собственными заработками).

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