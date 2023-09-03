Служебная собака Антс. Его привезли из Финляндии
Служебная собака Антс. Его привезли из Финляндии
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia
Звери
03.09.2023, 07:59

Новые таможенные собаки не обучены искать героин. Мы узнали, как проходят тренировки

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RusDelfi узнал, как обучают служебных собак Налогово-таможенного департамента, бывают ли у них отпуска и пенсии и для чего кинологи носят с собой кусочки от резиновой игрушки.

Дверь конторы приоткрывается, и в образовавшуюся щель пролезает черная мордашка. Молодой лабрадор Антс – ему всего год и три месяца – рвется наружу. Когда натянутый поводок чуть ослабевает, пес выскакивает из проема и увлекает за собой хозяйку – Бярбель Парм, кинолога-проводника Налогово-таможенного департамента. – „Его полное имя Ханс, – представляет Парм нам своего питомца, – но для друзей – Антс“.

Четвероногому сотруднику Налогово-таможенного департамента предстоит отыскать несколько пакетиков с наркотическими веществами. Они спрятаны среди коробок и бандеролей. Зона поиска: пять передвижных тележек. „Антс еще только учится, так что не факт, что он справится идеально“, – заранее выгораживает Парм своего напарника.

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