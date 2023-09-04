Чудесное спасение: после гибели лодки эстонский пенсионер пять часов плыл без спасательного жилета к берегу

73-летний мужчина был увлечен рыбной ловлей, когда его лодка стала издавать странные звуки. Оглянувшись, рыбак заметил, что в его плавсредство стала поступать вода. „Нечто как бы тянуло лодку под воду“, - описал он ситуацию в газете Hiiu Leht.

Не долго думая, мужчина снял верхнюю одежду и прыгнул в воду. Спасательный жилет одеть даже не успел. Таким вот образом — гребя одной рукой, а другой держась за спасательный жилет, он стал продвигаться к берегу.