Новости Эстонии
04.09.2023, 07:45

Чудесное спасение: после гибели лодки эстонский пенсионер пять часов плыл без спасательного жилета к берегу

 (16)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ARTEM ZAVARZIN | SHUTTERSTOCK

В одно воскресенье лодка вышедшего в море с острова Хийумаа рыбака-любителя внезапно пошла ко дну. Пожилой человек не успел в спешке даже надеть спасательный жилет. История его спасения в самом деле удивительна, пишет газета Hiiu Leht.

73-летний мужчина был увлечен рыбной ловлей, когда его лодка стала издавать странные звуки. Оглянувшись, рыбак заметил, что в его плавсредство стала поступать вода. „Нечто как бы тянуло лодку под воду“, - описал он ситуацию в газете Hiiu Leht.

Не долго думая, мужчина снял верхнюю одежду и прыгнул в воду. Спасательный жилет одеть даже не успел. Таким вот образом — гребя одной рукой, а другой держась за спасательный жилет, он стал продвигаться к берегу.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии