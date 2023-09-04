04.09.2023, 07:45
Чудесное спасение: после гибели лодки эстонский пенсионер пять часов плыл без спасательного жилета к берегу(16)
ФОТО: ARTEM ZAVARZIN | SHUTTERSTOCK
В одно воскресенье лодка вышедшего в море с острова Хийумаа рыбака-любителя внезапно пошла ко дну. Пожилой человек не успел в спешке даже надеть спасательный жилет. История его спасения в самом деле удивительна, пишет газета Hiiu Leht.
73-летний мужчина был увлечен рыбной ловлей, когда его лодка стала издавать странные звуки. Оглянувшись, рыбак заметил, что в его плавсредство стала поступать вода. „Нечто как бы тянуло лодку под воду“, - описал он ситуацию в газете Hiiu Leht.