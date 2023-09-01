ВИДЕО | Сборная Латвии по баскетболу обыграла чемпиона мира Испанию и продолжает борьбу за плей-офф

Испания, обладающая более мощной атакой, выходила на матч группы L в роли фаворита. Латвия сумела навязать свою игру и выиграла первую четверть со счетом 17:16. Латвия еще несколько раз выходила вперед, но в конце третьей четверти Испания повела в счете 58:47.

За три минуты до конца счет оставался равным 65:65. Броски Дависа Бертанса и Родиона Куруца позволили Латвии увеличить свое преимущество в счете (70:65) и за 37 секунд до сирены Латвия вела 71:66. Гражулис и Зорикс реализовали по одному штрафному, а точку двумя точными бросками с линии штрафных поставил Родиан Куруц - плюс 5 в пользу Латвии за 8 секунд до конца матча.

Латвия на этом чемпионате мира также обыграла Францию и Ливан, а единственное поражение потерпела от Канады.

В группе L Латвия и Испания имеют по три победы и одному поражению. В последнем туре в воскресенье встретятся Латвия - Бразилия и Испания - Канада. Если Латвия сможет победить Бразилию, то шансы на выход в четвертьфинал будут высоки. Однако не все в их руках. Латвии придется надеяться на то, что Канада сможет обыграть Испанию, а также на то, что им удастся не оступиться в матче с Бразилией.

Если Канада, Испания и Латвия одержат все четыре победы, то крупное поражение от Канады (75:101), вероятно, станет фатальным для Латвии при сравнении разницы очков между командами.

Турнирная таблица группы L:

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