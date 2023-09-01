01.09.2023, 10:45
Полиция ищет мужчину, который уклоняется от исполнения приговора суда(5)
Полиция ищет 32-летнего Мартина Кими, который уклоняется от исполнения постановления суда, согласно которому он должен отбыть наказание за попытку кражи и вождение транспортного средства в пьяном виде. Мужчина может находиться в Мустамяэ и Кристийне.
Рост разыскиваемого - 186 см, у него среднее телосложение, и он может быть без бороды.
Полиция просит всех, кто что-либо знает, позвонить по номеру 112 или написать на jaana.poldvee@politsei.ee.
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