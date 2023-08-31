Холанд признан лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА

23-летний нападающий „Манчестер Сити“ получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В тройке претендентов на эту награду, помимо норвежца, были одноклубник Холанда — Кевин де Брёйне, а также Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за французский „ПСЖ“.

В начале текущей недели Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

Наставник „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером года по версии УЕФА.

Лучшей футболисткой названа Айтана Бонмати — полузащитник сборной Испании. Вместе с национальной командой футболистка выиграла ЧМ-2023 и Лигу чемпионов.

Сарина Вигман стала обладательницей награды УЕФА Лучшему тренеру сезона 2022/23 в женском футболе.

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