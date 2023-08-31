EKRE инициирует вотум недоверия вице-мэру Владимиру Свету. В чем его упрекают?(31)
Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Таллиннского горсобрания считает, что Владимир Свет не справляется со своими обязанностями, поэтому видит необходимым выразить недоверие вице-мэру.
По мнению руководителя фракции EKRE в горсобрании Марта Калласа, выражение недоверие неизбежно, поскольку Владимир Свет не контролирует деятельность своих подчиненных и подотчетных ему учреждений.
„Вице-мэр из-за недостаточного анализа и нецелевого использования бюджета допустил управленческие ошибки, которые нанесли столице долгосрочный ущерб. Он допустил эти ошибки, игнорируя общественное мнение и не соблюдая добрых традиций привлечения. Мы надеемся, что оппозиция поймет необходимость вотума недоверия Свету и поддержит инициативу, мы также ждем голосов от коалиции, в которой наверняка есть депутаты, думающие в том же направлении. Мы ожидаем от коллег из Таллиннского горсобрания практического принятия решений, а не верноподданнического следования партийной политике“, - заявил Каллас.
Фракция EKRE упрекает Света в непрактичности маршрута в порт, выбору и утверждению которого не предшествовало общественное обсуждение, не спрашивалось мнение граждан относительно возможных маршрутов. По словам членов фракции, решение было принято в кабинете и оно не отвечает нуждам использующих D-терминал Таллиннского порта пассажиров.
„Запланированные на летние месяцы 2023 года без каких-либо анализов ремонты дорог создали в центре Таллинна и в городских районах ситуацию, когда автомобильное движение застревает в больших пробках, а предприятия в зонах ремонта дорог разоряются. Движение в центре города затруднено и невозможно даже для пешеходов и велосипедистов, а также для машин экстренных служб, подъезд к месту происшествия затруднен“, - отметил Каллас.
„С помощью приобретенного Таллинном симулятора дорожного движения можно было бы проанализировать влияние дорожных работ в районах и выявить возможные наилучшие варианты объезда, изменения в циклах светофоров и так далее, но этого не было сделано. Целый ряд изменений в организации дорожного движения, которые планировалось завершить к началу учебного года, откладывается“, - добавил Каллас.
По словам Калласа, в Таллинне установлены „лежачие полицейские“, которые не соответствуют европейским стандартам и иногда не имеют опознавательных знаков, и за лето их было построено еще больше. „Также под руководством Света с августа изменился маршрут автобуса №8, несмотря на сильное противодействие со стороны местного сообщества. Изменение было внесено без предварительного уведомления и без привлечения местного населения к обсуждению“, - подчеркнул Каллас..
Во фракции EKRE отмечают, что на подачу заявки на звание Европейской зеленой столицы и реализацию проекта потрачены десятки миллионов евро. „Зеленая столица должна стремиться к созданию более благоприятной для человека городской среды, но вместо этого мы получили пыльную стройку и международный репутационный ущерб“, - заявил Каллас.
У фракции EKRE в Таллиннском горсобрании 7 депутатов из 79.
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