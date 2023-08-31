Лукашенко отказался выводить из Беларуси боевиков ЧВК „Вагнер“

Кроме того, на заседании Совета безопасности Беларуси в четверг, 31 августа, Лукашенко обвинил соседние страны ЕС в увеличении бюджетов на оборону и стягивании к границе с Беларусью „крупных воинских формирований“.

„Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран“, цитирует БелТА слова Лукашенко.

Польша и балтийские страны призвали Лукашенко вывести „вагнеровцев“ из страны

Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении по итогам встречи в Варшаве 28 августа призвали власти в Минске немедленно вывести из Беларуси дислоцированных там российских наемников, а также отправить нелегальных мигрантов, находящихся в приграничных районах, в их страны исхода. Они предупредили, что в случае инцидента на границе с применением оружия либо масштабного наплыва мигрантов все пункты пропуска на границе с Беларусью будут закрыты.

В тот же день один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники, сообщил о выдаче боевикам ЧВК „Вагнер“ в Беларуси новых паспортов. Документы с измененными именами и фамилиями выдают „вагнеровцам“ уже около месяца, заявил он в интервью польскому агентству PAP. По словам Латушко, такая практика может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.

В связи с сообщениями о присутствии в Беларуси большого числа боевиков ЧВК „Вагнер“, приехавших туда после неудавшегося мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина граничащие с Беларусью страны ЕС закрывают погранпереходы на общей границе и усиливают группировки войск в пограничных регионах. В частности, Литва в августе закрыла два из шести автомобильных пропускных пунктов. Гибель Пригожина при крушении его самолета над Тверской областью, произошедшая 23 августа, не повлияет на планы Польши и балтийских стран, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.