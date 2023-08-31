Теперь эстонским компаниям будет сложнее получать инвестиции из третьих стран

С 01.09.2023 вступает в силу Закон об оценке благонадежности иностранных инвестиций, который устанавливает обязанность получения разрешения на иностранные инвестиции, а также регулирует условия и порядок проведения оценки благонадежности иностранных инвестиций.

Разрешение на иностранные инвестиции потребуется для сделки или завершения связанной с ней сделки после 1 сентября. Речь идет о ситуациях, когда инвестор, не входящий в ЕС, приобретает контроль, активы или значительную долю акций в компании, работающей в экономической сфере и в определенных секторах, важных для безопасности и общественного порядка Эстонии, или контролирующей критически важную инфраструктуру. Достоверность иностранных инвестиций, их влияние на безопасность и общественный порядок, а также потенциальные риски будут оцениваться в каждом конкретном случае с учетом контекста и обстоятельств конкретной сделки с иностранными инвестициями.

„Оценка надежности иностранных инвестиций является одним из невоенных превентивных и сдерживающих инструментов обеспечения экономической безопасности, предотвращения, сдерживания и смягчения вмешательства в суверенитет Эстонии через экономику. Для предотвращения этой угрозы важно обеспечить независимость стратегических секторов экономики и выяснить происхождение инвестиций в этих секторах, сохраняя при этом привлекательность Эстонии как открытой инвестиционной среды и места назначения иностранных инвестиций, предлагающих конкурентные преимущества“, - пояснил Мадис Остра, эксперт по оценке надежности иностранных инвестиций TTJA. Также эксперт добавил: „Мы провели тщательную подготовку к вступлению закона в силу и полностью готовы к приему заявлений на получение разрешения на иностранные инвестиции с 1 сентября“.

Для получения разрешения на иностранные инвестиции, на сайте TTJA необходимо скачать формы заявления и уведомления, заполнить их, подписать цифровой подписью и направить вместе с подтверждающими документами по электронному адресу: info@ttja.ee . На сайте TTJA также представлена дополнительная актуальная информация и контакты для получения разъяснений и консультаций.