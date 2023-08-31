Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею не сдала экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ

„Да, Ирина воспитала Артура Шилова — мощного вратаря латвийской хоккейной сборной, благодаря выступлению которого наша команда завоевала историческую бронзу в этом году. И да, Ирина — гражданка России. Которая большую часть жизни провела в Латвии, однажды влюбившись и выйдя замуж за гражданине этой страны. Вратарь вашей сборной стал таким выдающимся спортсменом, в том числе благодаря российской пенсии, которую его бабушка тратила на тренировочные сборы и хоккейную экипировку“, — сообщила в соцсетях активистка Ольга Петкевич.

По действующему сейчас закону, граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, для продления постоянного вида на жительство должны сдать языковой экзамен, чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС. Экзамен нужно сдать на уровень А2 и выше.

Согласно подсчетам Управления по делам гражданства и миграции, под закон попадают 25 316 граждан России. По словам главы МВД Латвии, около 10 тысяч граждан России не смогли сдать экзамен или даже не пытались его сдать. Депортировать таких людей, согласно нынешней редакции закона, должны начать со 2 декабря.

Ранее стало известно, что правительство Латвии планирует изменить закон так, чтобы позволить гражданам России получить двухлетний вид на жительство и за это время сдать экзамен.

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