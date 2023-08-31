Ранцы, планшеты и возможность получить единоразовое пособие: в Нарве уже начали поздравлять первоклашек

В 2023 году на покупку планшетов для первоклассников из малообеспеченных семей городское собрание Нарвы выделило 6000 евро. Член городского собрания Денис Ларченко обратил внимание на то, что в то время, когда цифровые решения стали неизбежной частью образования, помимо поддержки в виде покупки тетрадей и ручек необходимо учитывать и смарт-девайсы: „Я рад, что в декабре прошлого года депутаты городского собрания поддержали пилотирование программы „Каждому школьнику – свой компьютер“, и в этом учебном году планшеты получат как минимум те, у кого нелегкое экономическое положение. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем распространить эту программу и на другие целевые группы“, – сказал Денис Ларченко.

В первый класс в Нарве идут 475 учеников, из них 380 – в муниципальные школы. Все дети, поступающие в первый класс, могут получить единоразовое школьное пособие. Право на получение школьного пособия есть у ребенка, который впервые приступает к получению основного образования и место жительство которого согласно регистру народонаселения является город Нарва. Размер пособия составляет 150 евро. Оно выплачивается одному из родителей или другому лицу, воспитывающему ребенка, чье место жительства согласно регистру народонаселения является таким же как у ребенка. Ходатайство можно предоставить в период с 12 сентября по 30 ноября в год начала получения основного образования.

С началом нового учебного года ребят поздравили мэр города Катри Райк, заместитель председателя городского собрания Наталья Умарова и депутат городского собрания Денис Ларченко. По словам мэра Нарвы Катри Райк, первый день в школе – один из самых особенных дней в жизни каждого человека. „В памяти каждого ребенка и его родителей этот день должен оставить самые прекрасные чувства и эмоции. Я желаю всем первоклассникам и школьникам Нарвы самого наилучшего учебного года!“, – сказала Катри Райк.

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