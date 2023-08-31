ФОТО | Лестницу Гана в Нарве у променада закрыли на реконструкцию

После завершения строительных работ лестница вновь будет открыта для посещения, сообщает Департамент развития и экономики города на странице официального сайта Нарвы.

Строительные работы в рамках проекта „Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом“ проводит Vant AS. Они софинансируются Европейским Союзом. Бюджет проекта составляет 400 000 евро, самофинансирование Нарвы – 100 000 евро, поддержка программы – 300 000 евро. Проект реализуется с 1 июля этого года.

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