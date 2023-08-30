СЕГОДНЯ | ЧЕ по волейболу: сборная Эстонии начинает турнир в „группе смерти“ игрой против Германии

Эстония выступает в группе А вместе с хозяевами турнира Италией, Германией, Сербией, Швейцарией и Бельгией. Трое из этих сборных входят в шестерку лучших в Европе. Италия является действующим чемпионом мира и лидером европейского рейтинга, Сербия занимает четвертое место, а сегодняшний соперник Эстонии Германия – шестое.

„Мы попали в „группу смерти“ вместе с тремя из шести лучших команд Европы, поэтому я не хочу без необходимости завышать ожидания. При этом мы, конечно же, приехали сюда не просто, участвовать в турнире, а бороться и побеждать в каждой игре. Вопрос в том, сколько раз мы сможем это сделать“, — сказал о „группу смерти“ главный тренер команды Алар Рикберг.

Эстония и Германия играли в одной группе на ЧЕ - 2021 года в Таллинне. Тогда немцы выиграли со счетом 3:0. Германия доходила как минимум до четвертьфинала на последних пяти чемпионатах Европы. В 2017 году немцы завоевали серебряные медали.

В группе А уже была сыграна одна игра: в понедельник Италия одержала убедительную победу над Бельгией со счетом 3:0. Во второй сегодняшней игре Швейцария сыграет с Сербией в 22:00.

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