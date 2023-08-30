ФОТО | ЧЕ по волейболу: сборная Эстонии начала турнир с поражения от Германии

Первый сет прошел в упорной борьбе. Под конец сета немцы увеличили преимущество счете до трех очков (23:20). Эстонская сборная сократила отставание 22:23, но следующие два очка принадлежали немцам.

Немцы лучше начали второй сет, выиграв 5:1. Эстония снова смогла сократить отставание в счете до двух очков (11:13), но сравнять счет не удалось. Германия выиграла второй сет со счетом 25:19.

В начале третьего сета Германия выигрывала со счетом 7:3, а потом только увеличивая свое преимущество в счете. К концу сета разрыв стал еще больше, и в итоге Германия выиграла сет со счетом 25:19.

В четверг сборная Эстонии сыграет со сборной Италией, которая являются действующими чемпионами Европы и мира.

До матча:

Эстония выступает в группе А вместе с хозяевами турнира Италией, Германией, Сербией, Швейцарией и Бельгией. Трое из этих сборных входят в шестерку лучших в Европе. Италия является действующим чемпионом мира и лидером европейского рейтинга, Сербия занимает четвертое место, а сегодняшний соперник Эстонии Германия – шестое.

„Мы попали в „группу смерти“ вместе с тремя из шести лучших команд Европы, поэтому я не хочу без необходимости завышать ожидания. При этом мы, конечно же, приехали сюда не просто, участвовать в турнире, а бороться и побеждать в каждой игре. Вопрос в том, сколько раз мы сможем это сделать“, — сказал о „группу смерти“ главный тренер команды Алар Рикберг.

Эстония и Германия играли в одной группе на ЧЕ - 2021 года в Таллинне. Тогда немцы выиграли со счетом 3:0. Германия доходила как минимум до четвертьфинала на последних пяти чемпионатах Европы. В 2017 году немцы завоевали серебряные медали.

В группе А уже была сыграна одна игра: в понедельник Италия одержала убедительную победу над Бельгией со счетом 3:0. Во второй сегодняшней игре Швейцария сыграет с Сербией в 22:00.

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