Дубль два: Каллас даст разъяснения перед специальными комиссиями Рийгикогу

„Каллас сама связалась со спецкомиссией по борьбе с коррупцией и предложила встретиться в понедельник, 4 сентября, в 10:00. Кроме того, 11 сентября в 13 часов она примет участие в заседании спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности“, - сообщил ERR советник премьер-министра Марис Линдмяэ.

По словам председателя спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Марта Хельме (EKRE), он провел телефонный разговор с Каллас, в котором подтвердил, что предложенное время ему подходит.

Во вторник в Рийгикогу прошло совместное внеочередное открытое заседание специальной комиссии по контролю за госбюджетом и спецкомиссии по борьбе с коррупцией, на которое среди прочих были приглашены Каллас, исполнительный директор Stark Logistics Кристьян Крааг и исполнительный директор Metaprint Мартти Лемендик, но никто из перечисленных лиц не явился.

Каллас сказала, что ее плотный график не позволил ей присутствовать на заседании, также свое отсутствие она объяснила тем, что основная тема заседания не имеет никакого отношения к госбюджету.

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