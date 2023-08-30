30.08.2023, 13:11
Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка нашлась
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ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просил помощи в поисках 13-летней девушки.
13-летняя Эльсалилле ушла из дома в четверг, 24 августа, и не вернулась. Ее телефон был выключен. Девушка и раньше уходила из дома, но ненадолго. Насколько было известно полиции, девушка могла находиться в компании молодых людей в центре Таллинна.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции Анника Максимов сообщила, что Эльсалилле сама пришла домой.
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