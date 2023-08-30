Пропавшая в Таллинне 13-летняя девочка нашлась

13-летняя Эльсалилле ушла из дома в четверг, 24 августа, и не вернулась. Ее телефон был выключен. Девушка и раньше уходила из дома, но ненадолго. Насколько было известно полиции, девушка могла находиться в компании молодых людей в центре Таллинна.